Luísa Sonza e Pabllo Vittar esbanjam sensualidade e beleza em cliques: ''Princesas do pop''

As cantoras Luísa Sonza e Pabllo Vittar chamaram a atenção da web ao posarem juntas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 15h00

Luísa Sonza (23) e Pabllo Vittar (28) deram o que falar nas redes sociais ao posarem juntas para uma sequência de cliques deslumbrantes.

As cantoras curtiram uma noite de muita diversão, aproveitaram para renovarem as fotos e arrancaram uma enxurrada de elogios dos fãs.

Para a ocasião, elas apostaram em looks bem sensuais: Sonza com uma meia calça e top de estrela, e Vittar com saia de fenda, blusa transparente e blazer.

"Oh Brasil que lute", comentou um internauta; "Princesas do pop!", disse outro, "As donas de tudooooo", declarou um terceiro; "O look de milhões", elogiou mais um.

CONFIRA OS CLIQUES DE LUÍSA SONZA E PABLLO VITTAR