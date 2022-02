BBB 22: Tiago Abravanel aperta botão da desistência e está fora do Big Brother

Ator e cantor não aguenta pressão do reality, faz as malas disfarçadamente e aproveita momento em que todos dormem para desistir do programa

Redação Publicado em 27/02/2022, às 14h33 - Atualizado às 15h37

Na tarde deste domingo, 27, Tiago Abravanel (34), apertou o botão de desistência e está fora do Big Brother Brasil. O ator e cantor aproveitou momento em que os brothers estavam dormindo, foi sozinho até a varanda da casa e começou a agradecer: "Obrigado, obrigado, obrigado" repetia ele de olhos e mão fechadas.

Confira aqui como foi a desistência de Tiago Abravanel do reality





Ao retornar para a sala, ele fica próximo ao botão de desistência e mesmo com Jessilane Alves (26), Vyni (23), Natália Deodato (22) e Eliezer (31), dormindo na sala ele segue com seu plano: "Acabou para mim", disse ele antes de apertar e se direciona ao confessionário. Ao apertar, foi disparada uma sirene que fez com que todos acordassem assustados: "Tiago! Tiago!", gritou a professora enquanto o brother fechava a porta do confessionário.





A desistência fez com que os brothers reagissem, assustados e chateados com a notícia. Arthur Aguiar (32), que criou laços com Tiago durante o programa, foi para o quarto grunge e chora sozinho: "Desculpa, Ti..." repetia ele aos prantos.

Larissa Tomásia (25), chora no quarto Lollipop e diz para Laís Caldas (30), que se sente culpada pela desistência do ator e cantor: "A culpa é minha. Se eu não tivesse chegado e todo mundo quisesse me proteger, nada disso teria acontecido. Eu destruí os sonhos dele". A médica então, tenta acalmar a amiga: "Não é culpa sua, para com isso. Não tem nada a ver com você!"



Os confinados Paulo André (23), Gustavo Marsengo (31), Douglas Silva (33) e Pedro Scooby (33), estavam no Almoço do Anjo e não viram o momento acontecer. Ao retornarem à casa, são surpreendidos com a notícia: "Fala que é mentira, por favor, fala que é mentira", repetia Paulo André enquanto abraçava Linn da Quebrada (31), na área externa da casa.



Em seguida, o Big Boss (diretor do programa) confirma no auto falante da casa que Tiago não faz mais parte da competição: "Atenção a todos. Tiago acaba de desistir do BBB, um jogo para os fortes. Agora é menos um na disputa. Coloquem as coisas dele na despensa. O jogo segue para vocês."



Confira vídeos do momento da desistência de Tiago Abravanel e reação dos brothers:





Momento em que o Tiago aperta o botão de desistência. #BBB22pic.twitter.com/fF7BUPQCLt — Jadré Moments 🌩 (@JadreMoments) February 27, 2022

Momento que o Big Boss anuncia a desistência do Tiago Abravanel do #BBB22:



"O jogo é para os fortes" pic.twitter.com/Hxkzic0j8J — Tracklist (@tracklist) February 27, 2022