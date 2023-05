Rafael Vitti relembra seu primeiro trabalho na TV: ''As pessoas ainda me param na rua''

Ator Rafael Vitti compartilha cenas de 'Malhação - Sonhos', de 2014, e fala sobre o primeiro personagem na TV Globo

Nostalgia! O ator Rafael Vitti (27) usou as redes sociais para relembrar seu primeiro trabalho nas telinhas da TV Globo, em Malhação - Sonhos!

Na quarta-feira, 03, o artista, marido da apresentadora e humorista Tata Werneck (39) e pai de Clara Maria, de 3 anos, compartilhou um vídeo no Instagram com cenas de seu personagem Pedro na novela de 2014, quando tinha apenas 18 anos. Na trama, ele vivia o par romântico da atriz Isabella Santoni, que interpretou Karina.

"O ano era 2014… eu tinha 18 anos, um sonho e muita cara de pau. Deu certo!!! Quem lembra o nome do personagem? Curiosidade: até hoje, 9 anos depois, as pessoas na rua ainda me param pra falar desse trabalho, mais do que qualquer outro que eu fiz", escreveu Vitti, que ainda comentou sobre a trilha sonora que escolheu para o post, Sexy Bitch, de David Guetta e Akon: "A música também é nostálgica".

"Esse papel tornou essa malhação inesquecível! Tinha que ser você", "O maior de todos! Melhor Malhação", "O Pedro é meu crush até hoje", "Eu era feliz nessa época", elogiaram os fãs.

Confira o post de Rafael Vitti sobre o trabalho em 'Malhação':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Rafael Vitti se pronuncia sobre rumores de crise com Tata Werneck

Recentemente, o ator Rafael Vitti e a apresentadora Tatá Werneck participaram do evento de lançamento da próxima novela das 21h da TV Globo, Terra e Paixão, e aproveitaram para abrir o coração sobre os rumores que vivem rolando pela internet de que o casamento estaria em crise. A famosa faz parte do elenco da produção e decidiu dar um fim nos burburinhos.

“Fico bolada quando inventam coisas”, explicou a apresentadora do programa de entrevistas Lady Night. Então, Rafa decidiu falar sobre o possível momento difícil que o casal estaria vivendo, como noticia a imprensa. “Sinceramente, eu nem leio [as notícias sobre crise]", revelou ele.