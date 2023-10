Rachel Sheherazade causa ao surgir na Record após expulsão em ‘A Fazenda 15'

Como assim? Rachel Sheherazade surpreende ao fazer aparição em programa da Record depois de ser expulsa de ‘A Fazenda 15’

Nesta sexta-feira, 20, Rachel Sheherazade causou alvoroço ao fazer uma aparição surpreendente nos estúdios da Record, mesmo após ter sido expulsa de 'A Fazenda 15'. A movimentação gerou especulações sobre a possibilidade de seu retorno ao reality rural, mas a loira está na emissora para participar de outro programa do canal.

Mais cedo, o perfil oficial do reality show nas redes sociais revelou que a ex-participante fará sua última aparição no programa comandado por Rodrigo Faro: “Chegou o momento de você mandar sua pergunta para Rachel Sheherazade, que vai participar do quadro ‘A Fazenda: última chance” neste domingo, 22, no Hora do Faro!”, a equipe anunciou.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, Rachel também compartilhou um vídeo dos bastidores da gravação do programa. No registro, ela recebe aplausos calorosos da equipe ao surgir nos corredores da emissora. A jornalista ainda foi tietada e fez questão de parar para tirar fotos com todos os presentes.

Rachel Sheherazade causa ao surgir na Record

Na web, a notícia pegou o público de surpresa, já que, geralmente, as emissoras não costumam manter o contrato de participantes após a expulsão de um reality show. Além disso, de acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash, o contrato de 'A Fazenda' estipula que os participantes possam perder tudo o que ganharam, incluindo prêmios e cachê, em caso de expulsão.

No entanto, a Record tem a opção de não executar essa cláusula contratual, permitindo que o participante continue a aparecer nos programas do canal e não perca seu cachê, como parece ter acontecido com Rachel. Lucas Pasin ainda revelou qual seria o valor estipulado para o cachê da ex-âncora do SBT.

A notícia da aparição da jornalista no programa gerou choque e surpresa, conforme expressaram muitos admiradores nos comentários da publicação da emissora: “Se eu fosse ela quebrava esse contrato e não ia”, disse uma seguidora. “Se foi expulsão não tem porque ela participar de mais nada da emissora”, opinou mais uma.

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de ‘A Fazenda?’

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede na última quinta-feira, 19. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa.

“São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros”, o programa comunicou sobre a atitude de Rachel, que colocou a mão no rosto de Jenny Miranda para que ela se afastasse durante uma briga acalorada ainda na manhã da última quinta-feira, 19; saiba todos os detalhe sobre a expulsão de Rachel.