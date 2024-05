Ayrton Senna é homenageado no circuito de seu acidente fatal

30 anos após sua morte, Ayrton Senna é homenageado no GP de Ímola, circuito onde ocorreu seu acidente fatal em 1994; veja!

O piloto Ayrton Senna ganhou uma homenagem especial pela Fórmula 1 após 30 anos de seu acidente fatal. Neste final de semana, a categoria irá correr em Ímola, no Autódromo Dino e Enzo Ferrari, onde o tricampeão mundial morreu em 1994.

Nesta quarta-feira, 16, o tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, organizou uma corrida em memória de Senna, que reuniu todos os atuais pilotos da categoria, além de profissionais e pilotos da Fórmula 2 e Fórmula 3.

Na homenagem, foram distribuídas camisetas com as cores da bandeira do Brasil, que tinha escrito '#Forever' (ou 'Para sempre', em português) em seu peito. Juntos, todos os presentes caminharam pelo circuito na Itália, que terminou na atual Variante Tamburello, curva onde Ayrton Senna bateu em seu acidente fatal.

Uma estátua do piloto brasileiro no circuito de Ímola foi decorada com um cachecol do Brasil em torno do pescoço de Senna, além de flores, velas e faixas em sua homenagem. "30 anos de saudade", "Acelera Ayrton", "Nada pode me separar do amor de Deus", diziam as mensagens.

Entre os famosos presentes, estavam os campeões mundiais de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, que é assumidamente grande fã de Senna, o espanhol Fernando Alonso, e o atual campeão da categoria, o neerlandês Max Verstappen.

Confira as fotos:

Família de Ayrton Senna exige exclusão de Adriane Galisteu de série sobre o piloto

Em breve, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna ganhará uma série sobre sua vida. No entanto, uma das figuras mais importantes de sua vida quase não foi incluída na história da produção da Netflix: Adriane Galisteu. A apresentadora, que era namorada do piloto na época de sua morte, em 1994, quase foi deixada de fora da série em pedido da família Senna.

Segundo o site Notícias da TV, o pedido aconteceu uma vez que os familiares do campeão nunca aceitaram muito bem o relacionamento entre os dois. O pedido, no entanto, foi negado pelos criadores da série, mas Galisteu teve sua importância reduzida na história.

Isso aconteceu porque os executivos da série alegaram que não seria possível contar a história de Senna sem mencionar Adriane, que esteve com o piloto por mais de um ano antes de seu acidente fatal em Ímola, na Itália. Mas para evitar problemas com Viviane Senna, irmã de Ayrton e presidente do Instituto Ayrton Senna, eles entraram em um consenso de que a personagem da apresentadora irá aparecer rapidamente na produção.