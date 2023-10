O que aconteceu com Rachel Sheherazade em A Fazenda? Entenda motivo da expulsão da jornalista

Rachel Sheherazade surpreendeu a web após ser expulsa do reality show A Fazenda 15 nesta quinta-feira

Rachel Sheherazade (50) surpreendeu a web após ser expulsa do reality show A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19. Com apenas um mês de confinamento, a jornalista e ex-âncora do SBT protagonizou uma briga Jenny Miranda (36) e motivou a decisão da direção da Record TV. Entenda o que aconteceu com Rachel Sheherazade e o motivo de sua expulsão.

Na manhã desta quinta-feira, 19, Rachel Sheherazade viveu confusão que começou com a delegação de funções por Jenny Miranda, como fazendeira da semana. A richa teve início após a jornalista não gostar de ter ficado com o lixo da casa e iniciar um bate-boca.

“Está com medo do público lá fora, sabe o que fez, está com medo, passa mal. Pode colocar meu nome na Roça. Não tive medo do presidente da República, eu vou ter medo de você? Quem é você?”, declarou a ex-âncora do SBT durante a briga. “Folgada, 50 anos... acabou seu show? Vai continuar?”, respondeu Jenny Miranda .

De acordo com um comunicado da direção, Rachel Sheherazade foi expulsa por uma atitude tomada contra Jenny Miranda , cena que ainda será mostrada para os telespectadores no programa desta quinta-feira, 19. De acordo com um comunicado da direção, ela descumpriu a regra do programa de proibição de atitudes que podem colocar em risco a integridade física dos outros.

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros. Sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", dizia o comunicado sobre a expulsão de Rachel Sheherazade exibido na TV da sala de estar do confinamento.

Jaquelline Grohalski (29), Alícia X (23), Kally Fonseca (30) e Cézar Black (35) foram pegos de surpresa com o comunicado, que ainda afirmava: "A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem no closet”. Com a expulsão de Rachel Sheherazade, a Roça desta semana, responsável pela eliminação de Nadja Pessoa (36), André Gonçalves (47) ou Kally Fonseca, foi cancelada.