Expulsão? Produção convoca Rachel Sheherazade e cancela roça de ‘A Fazenda 15’

Produção de ‘A Fazenda 15’ toma decisão drástica e levanta rumores de expulsão após treta de Rachel Sheherazade e Jenny Miranda

A briga envolvendo Rachel Sheherazade e Jenny Miranda levou a produção de 'A Fazenda 15' a tomar uma decisão drástica! Eles levantaram suspeitas de uma possível expulsão após cancelarem a roça desta quinta-feira, 19, e convocarem a jornalista para uma conversa longe das câmeras. Jenny também foi chamada, mas já foi liberada pelo programa.

Assim que foi chamada, Rachel declarou que prefere deixar o programa do que correr riscos: “Deve ser sobre o barraco lá. Como eles chamaram a Jenny, devem me chamar também para falar sobre o ocorrido”, a jornalista teorizou com os colegas enquanto se levantava para ter uma conversa séria com produção do reality rural.

Leia também:Relembre quem já foi expulso de A Fazenda; confira lista

“Eu disse que não quero ficar aqui se a minha integridade estiver em risco. Minha integridade física”, ela explicou. Enquanto a produção conversa com a jornalista, o serviço de streaming da Record passou a exibir uma mensagem para comunicar que a roça entre André Gonçalves, Nadja e Kally Fonseca foi cancelada, reforçando os rumores de uma possível expulsão.

🚨AGORA: Rachel foi chamada pela produção do programa: “Eu disse que não quero ficar aqui se minha integridade física for colocada em risco.” #AFazenda



pic.twitter.com/meSXmnIFAn — CHOQUEI (@choquei) October 19, 2023

Record anuncia expulsão:

Após uma longa conversa, Jaque e André começaram a teorizar sobre a expulsão da colega: "Ela não voltou ainda, tô preocupado. Já faz uma hora, perdi a noção de tempo", disseram os participantes. Pouco tempo depois, a Record divulgou um comunicado para confirmar a expulsão da jornalista por colocar em risco a integridade física da influenciadora; confira o momento.

Rachel Sheherazade e Jenny Miranda brigaram feio:

Durante a manhã desta quinta-feira, 19, Jenny Miranda e Rachel Sheherazade protagonizaram uma das tretas mais intensas da edição até o momento! Tudo começou quando a influenciadora digital delegou as funções da casa, mas a jornalista não gostou de ficar responsável pelo lixo e se negou a cumprir a tarefa, dando início a uma briga generalizada.

"Você vai fazer. Quando o peão não faz, o Fazendeiro faz. Lê o manual. Estou avisando que não tenho condições de fazer. Fiquei com o lixo e estou cansada, cheia de roxos do peso que eu levei. Essa semana não vou fazer função porque tem pessoas suficientes para fazer”, Rachel justificou sua decisão. “Fiz lixo, fiz vaca. Show é contigo mesmo”, disparou Jenny.

Além de trocarem ofensas pesadas durante a discussão, a jornalista colocou a mão no rosto de Jenny. Em uma conversa com seus aliados após a treta, a comunicadora afirmou que foi para se defender da influenciadora: “Tive que botar a mão aqui na cara dela, na boca dela, ela não esperava, foi para ela sair de perto de mim”, disse a loira.

Após a briga, que envolveu vários peões, Sheherazade afirmou que não iria mais fazer as tarefas da casa. Jenny tentou designar a função da jornalista para cuidar das ovelhas, mas ela se negou. Com a briga, nem Rachel e nem Jenny foram cuidar das ovelhas e por isso, todos os participantes receberam uma punição de 48 horas sem gás.