Relembre quem já foi expulso de A Fazenda; confira lista

Primeira expulsão do reality aconteceu durante A Fazenda 4

A estreia da próxima temporada do reality A Fazenda, da RecordTV, se aproxima cada vez mais e deixa os fãs ansiosos para saber quais celebridades estarão confinadas no programa. Sempre polêmica, a competição traz momentos marcantes em todas as edições, e, em algumas delas, peões chegaram até a ser expulsos da casa. Relembre a seguir as expulsões.

A primeira expulsão de A Fazenda aconteceu durante a 4ª temporada do programa . A ex-lutadora sérvia-brasileira Duda Yankovich foi expulsa após agredir o ator Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso. A lutadora de boxe e artes marciais deu um tapa no artista durante um jogo de basquete aquático. A eliminação foi informada por Britto Jr., o então apresentador, ao vivo.

"Um episódio desses nunca aconteceu na Fazenda. Duda a sua trajetória na fazenda sempre foi correta. Sua atitude impulsiva não anula sua conduta. Só que violência física é intolerável no programa. Você até assumiu o seu erro", começou ele. "Nunca achei que fosse precisar dizer isso, mas Duda, você está expulsa da Fazenda."

Alguns anos depois, em 2012, o modelo Lucas Barreto foi expulso durante a edição A Fazenda de Verão. Ele ameaçou o promotor de eventos Haysam com um machado. A expulsão foi comunicada por Rodrigo Faro aos espectadores. "Pelo comportamento incompatível com o funcionamento do programa e com regras básicas de convívio, a Record decidiu tirar o participante Lucas do jogo."

Novas expulsões voltaram a acontecer 6 anos depois, em 2018, durante A Fazenda 10. Uma das favoritas do público, Nadja Pessoa foi expulsa após chutar Caíque Aguiar. A desclassificação da peoa foi informada aos participantes através de uma carta, lida em voz alta pela fazendeira daquela semana, a ex-paquita Catia Paganote.

"Por decisão da produção do programa, a participante Nadja está fora do jogo", dizia o comunicado. Mais tarde, Paganote também foi expulsa após dar um tapa na cabeça de Evandro Santo durante uma dinâmica na piscina. A eliminação foi anunciada por Marcos Mion. "Nenhum peão pode agredir o outro nem ameaçar a integridade física dos competidores", disse ele.

Em A Fazenda 11, Phellipe Haagensen foi expulso após forçar um beijo na ex-BBB Hariany Almeida, sem consentimento da influenciadora. "Phellipe me assediou, beijou minha boca sem eu querer. Acredito que isso não seja certo. Ele já denegriu outras mulheres aqui na Fazenda e eu não acho isso certo. Estou vindo aqui informar vocês", denunciou a peoa.

Na edição do programa Marcos Mion anunciou a expulsão e mandou um recado sobre o assédio. "Beijo roubado ou forçado, mão boba, são considerados crimes pela dignidade sexual. Pelo regulamento do programa, é proibida qualquer ação que coloque em risco a integridade física do participante. A produção deve cumprir o regulamento, mas também as leis."

Duas edições depois, em A Fazenda 13 o cantor Nego do Borel foi expulso após receber acusações de violência sexual contra a modelo Dayane Mello. Em nota, a RecordTV informou que, após apurar os fatos, decidiu tirá-lo do jogo. "Além do atendimento psicológico, Dayane passou por uma entrevista completando os elementos primordiais para uma tomada de decisão justa", dizia o texto.

Na última edição do programa, A Fazenda 14, Shayan e Tiago Ramos foram expulsos após uma discussão que acabou resultando em agressões físicas. A confusão aconteceu durante o retorno de Deolane Bezerra à casa e, após a briga, os dois foram chamados pela produção e não voltaram mais à sede. Por volta das 2h20, a expulsão foi comunicada aos peões.

"A produção analisou as imagens e decidiu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala de Tiago". Na ocasião, a mala do ex-participante do reality Casamento às Cegas já estava pronta, pois ele havia retornado da roça naquela semana.