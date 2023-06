Affair de Neymar abre o jogo sobre A Fazenda e futuro como influencer

Affair de Neymar abriu o jogo sobre participação no reality A Fazenda e entregou futuro como influencer

Fernanda Campos, blogueira que viveu affair com Neymar Jr. (31), já tem planos para a carreira após a exposição do caso. Em entrevista à Contigo! e à Máxima em vídeo que será divulgado neste sábado, 24, nas redes sociais das marcas, ela abriu o jogo sobre uma possível participação no reality A Fazenda e entregou o que pretende com seu futuro de influencer.

"Pretendo abrir portas para alguns parceiros que eu goste. Tem coisas que eu faço por mim mesma, de verdade, não é por marketing", compartilhou a blogueira que viveu um affair com Neymar . "Gosto muito de lifestyle. Quero mostrar a minha vida, o que eu gosto de usar, por exemplo, marcas, coisas que eu uso no meu cabelo. Principalmente, o foco vai ser mentalidade, porque, para mim, tudo veio através da mudança de mentalidade", acrescentou sobre o que os fãs podem esperar de sua carreira como influencer.

Fernanda Campos ainda refletiu sobre a associação de sua imagem com a de Neymar depois da exposição do affair: "Não faço ideia de como posso começar a desvincular, mas acho que agora já tenho mais oportunidades de estar tirando isso de mim. Acho que a internet é muito complexa. Qualquer pessoa que colocar no Google vai ver. Uma hora ou outra vai aparecer. Não faz diferença para mim".

Para além da exposição na mídia, Fernanda Campos também avaliou se participaria de um reality show: "Eu participaria de um reality para ter essa sensação e essa novidade... Acho bacana, até para passar essa visão de dia a dia". Questionada sobre os programas que gostaria de participar, Fernanda Campos declarou: "De Férias com o Ex não é muito meu tipo. Um Big Brother talvez. No Limite acho que não, não sou muito aventureira, tenho medo de lagartixa".