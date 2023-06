Como Neymar e Fernanda Campos se conheceram? Blogueira entrega início de affair

Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, Fernanda Campos entregou como conheceu Neymar

Neymar Jr. (31) deu o que falar na web desde que assumiu sua traição. Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, a blogueira Fernanda Campos, que viveu o affair com o jogador, revelou como eles se conheceram e entregou que os dois começaram a trocar mensagens desde a Copa do Mundo.

"Ele me mandava mensagem pelo Direct desde a Copa do Mundo. Inclusive, ele ia me mandar uma camiseta da seleção. Começou por aí. Só que, como eu vivia ocupada, fazia minhas próprias coisas. Não tinha dinheiro para bancar alguém para fazer minhas coisas, tinha que ser minha própria empresária, fazia tudo. Não tinha tempo para vir aqui e conhecer o Neymar", compartilhou a mineira, que viveu um affair com Neymar .

"Estava focada no meu projeto, que era o meu site - eu que criei. Até então, a gente nunca teve oportunidade de se conhecer, porque até eu vir aqui [São Paulo] ia perder o meu dia. Surgiu a oportunidade agora, que a gente mora basicamente perto. Ele chegou no Brasil e me mandou mensagem perguntando se eu estava por São Paulo. Por coincidência, eu estava morando aqui!", acrescentou Fernanda Campos .

A blogueira ainda explicou como funcionava a troca de mensagens com Neymar: "Era uma conversa de duas pessoas normais, tipo: 'Bom dia, tudo bem?', 'Um feliz ano novo', 'Como você está? ', 'Onde você está morando?'. Inclusive, ele esteve aqui um tempo e me mandou mensagem se eu queria vir para São Paulo, mas eu estava muito corrida e não vim'".

