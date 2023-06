Fernanda Campos após confusão com Neymar: 'Faria tudo de novo sem pensar'

Em entrevista à CARAS Brasil e Sportbuzz, blogueira ainda comentou decisão de expor Neymar

Fernanda Campos, blogueria que expôs a traição de Neymar Jr. à noiva grávida, Bruna Biancardi, refletiu sobre a confusão com o atleta em entrevista à CARAS Brasil e Sportbuzz. Para ela, ter exposto o atleta foi uma decisão que não teve relação com fama ou dinheiro, mas para dar voz às mulheres que passaram pela mesma situação. "Faria tudo de novo, do mesmo jeito. Sem nem pensar."

"[Eu] colocaria o nome dele lá. Dá um aprendizado, ou não, para a pessoa passar esses apertos", completou ela. Fernanda afirma que o fato de Neymar ter assumido a infidelidade publicamente acabou a ajudando, já que ele trouxe a confirmação da história que muitos estavam duvidando. Apesar disso, ela diz não dar tanta importância para os comentários que tem recebido.

"O machismo está sempre em alta. Eu não estou me importando muito por essa razão, a mulher é sempre desvalorizada", afirma. A blogueira ainda revelou que chegou a avisar o jogador que pretendia expor a traição, no entanto, o atleta não teria dado atenção.

"Foi reação de deboche, do tipo: 'Pode divulgar, porque não vai conseguir'. Só entrou em contato comigo quando tudo estava no ar mesmo. [Já] com tudo ao ar ele me deu parabéns pela minha fama, e eu não respondi. Não era o intuito", completou ela.

NEYMAR ASSUME TRAIÇÃO E PEDE DESCULPAS À NOIVA, BRUNA BIANCARDI

Na última quarta-feira, 21, o jogador de futebol assumiu a traição publicamente e escreveu uma carta aberta como um pedido de desculpas para a noiva, Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho do casal. "Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos", disse Neymar na publicação compartilhada em seu Instagram.

CONFIRA A ENTREVISTA DE FERNANDA CAMPOS À CARAS BRASIL E SPORTBUZZ: