Fernanda Campos revela futuro de relação com Neymar: 'Peguei a dor de outras'

Fernanda Campos revelou motivo para a exposição do affair com Neymar e entregou futuro da relação

Fernanda Campos, blogueira que viveu um affair com Neymar Jr. (31), repercutiu na web após expor o caso com o jogador de futebol. Em entrevista à Contigo! e à Máxima em vídeo que será divulgado neste sábado, 24, nas redes sociais das marcas, a blogueira revelou o motivo para a exposição e ainda entregou futuro da relação com Neymar: "Peguei a dor de outras".

"A gente encerrou e ficou por isso, como se a gente nem se conhecesse. Ninguém se bloqueou nem se ofendeu. Só desconhecemos", compartilhou a blogueira sobre o futuro com Neymar após a exposição do affair. "Não sei definir como me senti ou como estou me sentindo no momento", acrescentou.

Fernanda Campos explicou que decidiu expor o caso com Neymar depois que soube que outras mulheres haviam passado pela mesma situação com o jogador. "Literalmente, acho que peguei a dor de outras meninas que tinham ficado com ele e ele agiu da mesma forma. Inclusive, uma conhecida minha me mandou uma mensagem falando que tinha ficado com ele e ele agiu do mesmo jeito. Só que ninguém deu ouvidos para ela, então, agora, vou dar voz para a gente", declarou na entrevista.

"Provas são essenciais para não tomar um processo em cima. Porém, as meninas também tinham provas, só que ninguém deu ouvidos. Acho que atingi a pessoa certa, que deu a voz para mim", adicionou a blogueira, que repercutiu na web após expor seu affair com Neymar.

