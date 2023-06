Fernanda Campos abre o jogo sobre ataques após expor affair com Neymar: 'Indignada'

Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, Fernanda Campos falou sobre sua repercussão na web após affair com Neymar

Fernanda Campos entrou para os radares da mídia desde que expôs seu affair com Neymar Jr. (31). Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, a blogueira falou sobre sua repercussão na web e abriu o jogo sobre ataques após expor o caso com o jogador de futebol: "Indignada".

"Vi pessoas que falaram assim: 'Ele nunca mais vai te chamar'. Fiquei indignada com isso. Vi cada coisa: 'Se você não contasse, ele ia te chamar novamente'. E o que isso vai fazer de diferença na minha vida?", relatou Fernanda Campos sobre os ataques na web após assumir o affair com Neymar .

"Nãocriticando [a escolha amorosa], mas tem mulheres que saem por aí com outras pessoas enquanto têm um relacionamento, e elas estavam me criticando. Estavam fazendo eu duvidar do meu próprio caráter, mas elas que têm um caráter duvidoso", compartilhou Fernanda Campos .

A blogueira ainda explicou que, apesar dos ataques, a confirmação da traição de Neymar pelas próprias redes sociais do jogador tiveram seu lado bom. Segundo Fernanda Campos, a publicação ajudou a reafirmar sua exposição sobre o affair: "Por um lado, o confirmamento foi bom para mim, porque tinha muita gente que duvidava ainda e achava que eu só estava querendo ter fama".

Leia também: Como Neymar e Fernanda Campos se conheceram? Blogueira entrega início de affair

Com uma longa carreira em diversas áreas profissionais, Fernanda Campos também entregou que, agora, suas portas estão se abrindo para oportunidades: "É uma carreira de 16 anos de muita coisa. Já fiz estudo bíblico, já trabalhei na Lei da Atração, com curso de direito, são muitas coisas em uma pessoa só. Vim para São Paulo para me conectar com esse público de Lei da Atração, e o meu foco principal é a mentalidade. Inclusive, é o que está me abrindo portas agora".