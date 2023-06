Briga de Tico Santa Cruz quase gerou agressão em A Fazenda 3; relembre

Tico Santa Cruz foi eliminado na segunda semana de A Fazenda 3 após briga histórica com Dudu Pelizzari

Conhecido por seu trabalho à frente do grupo Detonautas, o cantor Tico Santa Cruz (42) deu o que falar em sua participação no reality A Fazenda 3. O artista foi protagonista de um dos barracos mais intensos da história do programa, causando uma tensão entre os colegas de confinamento.

Na época, Tico travou uma batalha contra o ator Dudu Pelizzari, o que provocou um grande embate. O caso se iniciou após peão se arrepender da combinação do voto em Janaína Jacobina e ter revelado todo o plano para a colega. Mesmo sendo de outra equipe, o cantor não perdoou o colega.

Irritado com o constrangimento causado por Dudu, o roqueiro passou a gritar e chamá-lo de "judas". Frente a frente, os dois trocaram ofensas e por pouco os dois não evoluíram para socos e empurrões, fazendo até mesmo Nany People entrar no meio da discussão.

Passado mais de 10 anos de sua passagem pelo programa, Tico revelou que fez as pazes com Dudu recentemente após receber um pedido de desculpas do antigo colega. " Acho que a pandemia mexeu muito com todo mundo em vários aspectos ", disse ele, em entrevista ao programa Foi Mau, da RedeTV!.

Leia também: A Fazenda 15: supostos nomes de participantes começam a circular na imprensa. Saiba quais!

“Sempre tive essa coisa da agressividade interna. Hoje sou uma pessoa que consegue neutralizar esses impulsos, mas naquela época fui para porrada com duas semanas de reality”, afirmou.

O cantor, que nos últimos anos tem se destacado com seus posicionamentos políticos nas redes sociais, também já confessou que não se importa com o fato de ter feito parte da competição rural. Em entrevista ao Splash, ele detalhou que só aceitou o convite pelo dinheiro: " Eu não acompanhava reality, topei pela questão financeira. Mas não me arrependo. Foi muito intensa a experiência ".

Ele, que foi o segundo eliminado da temporada, garantiu que o confinamento é um dos grandes desafios do formato e essa pode ter sido uma das justificativas de sua briga com Dudu. "A noção de tempo muda lá dentro, tudo fica à flor da pele", explicou.