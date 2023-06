A Fazenda 15: supostos nomes de participantes começam a circular na imprensa. Saiba quais!

Nomes de famosos começam a ser cotados para o elenco de A Fazenda 15, da Record TV

Nesta semana, uma suposta lista de participantes cotados para A Fazenda 15, da Record TV, começou a circular pela imprensa especializada. Esses nomes são apenas especulações e ainda não estão confirmados no reality show, já que a Record TV só confirma a lista alguns dias antes da estreia da nova temporada.

Os primeiros nomes cotados para o reality show são Karol Menezes e Carol Nakamura, que foram levantados pelo colunista Gabriel Perline, do site IG. O nome de Sidney Sampaio foi cotado pela colunista Fabia Oliveira, do site Metrópoles. Dudu Camargo e Lucas Souza também podem ser sondados pela emissora, confirme informou o colunista Fefito. Ex-BBBs também podem ser procurados pela produção, como Key Alves e Gabriel Fop, disse o portal Cereja Negra. E Juju Ferrari também é um suposto nome que pode ser cotado, de acordo com a colunista Mariana Morais, do Em Off.

A lista foi compartilhada em uma edição do programa Central Splash com os apresentadores Chico Barney e Bárbara Saryne.

Neste ano, A Fazenda estreia em setembro na Record TV e será comandada novamente por Adriane Galisteu.

Adriane Galisteu aparece só de biquíni em novas fotos

A apresentadora Adriane Galisteu roubou a cena nas redes sociais ao mostrar sua beleza impecável em novas fotoso na praia. Desta vez, a estrela aproveitou o feriadão para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro e chamou a atenção ao posar apenas de biquíni fio-dental vermelho.

Com o look ousado, a beldade ostentou suas curvas impecáveis e até apareceu com o bumbum pra cima ao bronzear suas costas. Em outros cliques, ela exibiu a barriga sarada e também momentos em família ao lado do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio.

“Sempre seguindo o sol”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a estrela. “Você é um arraso”, declarou um seguidor. “Belíssima”, escreveu outro. “Você é o próprio sol com tanta luz que irradia em você”, comentou mais um.