Quem é a atual esposa do ator Otávio Müller? Veja fotos do casal!

Você sabia? Otávio Müller é casado com a mãe do ator Rômulo Arantes Neto. Veja as declarações de amor dele para a esposa

O ator Otávio Müller é um homem apaixonado! Neste final de semana, ele completou 58 anos de idade e ganhou uma homenagem da ex-mulher, a cantora Preta Gil. Então, os fãs questionaram se ele é casado hoje em dia e nós respondemos: ele é casadíssimo!

O ator é casado com a arquiteta Adriana Junqueira Schmidt há vários anos. Os dois levam uma vida longe dos holofotes e fazem raras aparições públicas juntos. Porém, ele faz questão de homenagear a amada em datas especiais.

Nas redes sociais, o artista já fez alguns posts com fotos de sua esposa e sempre se derreteu em amor por ela. Há algumas semanas, ela fez aniversário e ele relembrou fotos do casal abraçado. “Feliz vida, sua vida, minha vida, nossa vida, pra sempre! Te amo, parabéns, minha vida”, disse ele. No ano anterior, ele também falou sobre o aniversário da esposa. “Dia dela, do meu amor! Feliz aniversário, Miti! Te amo”, escreveu.

Otávio e Adriana tiveram duas filhas juntos: Maria e Clara. Por sua vez, ele também é pai de Francisco Gil, fruto do antigo relacionamento com Preta Gil. Enquanto isso, Adriana também é mãe do ator Rômulo Arantes Neto e de Cloé Schmidt Arantes, frutos do antigo relacionamento com o ator Rômulo Arantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otavio Muller (@otaviomuller_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otavio Muller (@otaviomuller_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otavio Muller (@otaviomuller_)

Otávio Müller curte passeio com Preta Gil e a neta deles

Há pouco tempo, a cantora Preta Gil aproveitou para curtir um passeio em família. Ela mostrou que saiu para passear com o ex-marido, o ator Otávio Müller, e a neta, Sol de Maria – que é a herdeira do filho deles, Francisco Gil. Os três apareceram no elevador do prédio enquanto estavam saindo para o momento especial deles.

Nas redes sociais, Preta mostrou as imagens dos três juntos e comemorou. “Vovô, vovó e Solzinha. Vai sair com vovô e vovó. Nunca saiu”, disse ela.

Vale lembrar que Otávio e Preta foram casados entre 1994 e 1995, e tiveram um filho juntos, Francisco Gil. Apesar da separação, eles continuam sendo amigos e o ator está apoiando a ex-mulher em sua luta contra o câncer no intestino. Ela foi diagnosticada com a doença no início de 2022 e segue em tratamento.