Preta Gil faz rara aparição com o ex-marido e a neta

Recém-separada e lutando contra o câncer, Preta Gil curte passeio com o ex-marido e a neta: 'Vovô, vovó e Solzinha'

A cantora Preta Gil (48) aproveitou a tarde da última sexta-feira, 26, para curtir um passeio em família. Ela mostrou que saiu para passear com o ex-marido, o ator Otávio Müller (57) , e a neta, Sol de Maria (7) – que é a herdeira do filho deles, Francisco Gil (28). Os três apareceram no elevador do prédio enquanto estavam saindo para o momento especial deles.

Nas redes sociais, Preta mostrou as imagens dos três juntos e comemorou. “Vovô, vovó e Solzinha. Vai sair com vovô e vovó. Nunca saiu”, disse ela.

Vale lembrar que Otávio e Preta foram casados entre 1994 e 1995, e tiveram um filho juntos, Francisco Gil. Apesar da separação, eles continuam sendo amigos e o ator está apoiando a ex-mulher em sua luta contra o câncer no intestino. Ela foi diagnosticada com a doença no início de 2022 e segue em tratamento.

Preta Gil está solteira

A cantora está solteira atualmente. Ela se separou de Rodrigo Godoy há poucas semanas após rumores envolvendo os bastidores do fim do relacionamento. Nos últimos dias, ela fez pequenas referências ao término em desabafos nas redes sociais.

Nesta semana, ela contou que foi traída. "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos. Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", finalizou.

Antes disso, ela tinha falado pela primeira vez sobre a separação. "Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", declarou.