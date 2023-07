Quatro anos após encerramento, série de Meghan Markle bate recorde de audiência

‘Suits’ foi transmitida originalmente entre 2011 e 2019 e teve a participação de Meghan em mais de 100 episódios

‘Suits’, série que conta com Meghan Markle no elenco, bateu um novo recorde de audiência mesmo quatro anos após chegar ao fim, segundo informações publicadas pelo The Hollywood Reporter.

A série foi transmitida originalmente entre 2011 e 2019 ao longo de nove temporadas. No entanto, atingiu 3,14 bilhões de minutos de tempo de streaming durante a semana de 26 de junho a 2 de julho de 2023 – após sua chegada em uma das maiores plataformas de transmissão de conteúdo.

A trama superou a marca anterior de 2,49 bilhões de minutos que pertencia à série ‘Manifest’. Os números consideram apenas a exibição em aparelhos de TV e não incluem minutos assistidos em computadores ou dispositivos móveis. As classificações medem apenas o público dos Estados Unidos.

Meghan Markle é uma das personagens principais da série, que conta com nomes como Gabriel Macht, Patrick J. Adams e Sarah Rafferty no elenco. Ela interpreta Rachel Zane em mais de 100 episódios. Em meio à sua ascensão na família real e seu noivado com o príncipe Harry, deixou a série em 2018, na sétima temporada.

Na época, a própria produção brincou com a saída da atriz. Em uma cena, seu parzinho romântico interpretado por Patrick J. Adams é questionado sobre como está sua esposa. “Bom, se eu te contasse o quão bem ela está, você provavelmente não acreditaria”, brincou.

A duquesa de Sussex teve seu último trabalho como atriz na série e, antes disso, esteve em produções como ‘Quero Matar Meu Chefe’ (2011) e ‘Encontros Casuais’ (2013). Uma das pessoas interessadas em ver o repertório hollywoodiano de Meghan foi seu próprio marido, Harry. O caçula do rei Charles III assumiu seu arrependimento em trecho de seu livro de memórias, ‘O Que Sobra'.

Na época, ela ainda trabalhava em ‘Suits’. Na série Meghan faz par romântico com um dos personagens principais, “Cometi o erro de buscar no Google e assistir online a algumas das cenas de sexo dela”, contou o príncipe no livro. “Preciso de eletrochoques para tirar isso do meu cérebro”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suits (@suitspeacock)

Meghan Markle deve estrelar sequência de grande clássico de Hollywood

Parece que Meghan Markle já encontrou a sua grande volta para Hollywood! Recentemente foi revelado que a duquesa de Sussex estaria tentando desvincular seu nome de seu marido, o príncipe Harry, para voltar a focar em sua carreira solo como atriz. E parece que ela achou a maneira perfeita para isso!