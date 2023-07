Meghan Markle deve estrelar sequência de grande clássico de Hollywood

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, deve voltar à Hollywood com papel que já foi oferecido anteriormente para Lady Di

Parece que Meghan Markle já encontrou a sua grande volta para Hollywood! Recentemente foi revelado que a duquesa de Sussex estaria tentando desvincular seu nome de seu marido, o príncipe Harry, para voltar a focar em sua carreira solo como atriz. E parece que ela achou a maneira perfeita para isso!

Segundo a revista New Idea, Meghan deve fazer seu retorno triunfal ao cinema com um remake do clássico O Guarda-Costas — Uma Reviravolta Notável, de 1992 . O filme original foi estrelado por ninguém menos que Whitney Houston, que cantou a clássica I Will Always Love You no longa.

A ideia surgiu a partir do ator Kevin Costner, intérprete do guarda-costas no clássico, que tem em mente dar continuidade à história do filme. E, quando nome da duquesa surgiu, ela imediatamente entrou em consideração. “A única coisa que Kevin ama mais do que um azarão como Meghan é um sucesso de bilheteria”, disse a fonte.

Curiosamente, o papel que Markle assumirá em O Guarda-Costas já foi oferecido para sua sogra, a princesa Diana. Em entrevista a People em 2012, Costner falou sobre a sequência do filme e revelou que Lady Di havia sido chamada para estrelar o longa.

"Eu só me lembro dela ter sido incrivelmente doce no telefone, e ela me perguntou 'Nós vamos ter uma cena de beijo?', ela disse de uma forma muito respeitosa. E eu respondi 'Sim, vamos ter um pouquinho, mas podemos fazer isso bem também'", relatou o ator na entrevista.

Meghan Markle quer desassocciar seu nome de príncipe Harry

Em meio aos rumores de crise, Meghan Markle estaria procurando desassociar seu nome de príncipe Harry. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, a Duquesa de Sussex procura impulsionar a sua carreira sem estar associada à imagem do marido.

Segundo as fontes entrevistadas pelo veículo, a atriz deseja retomar a sua "carreira solo" e para isso ela tem o total apoio de Harry. A decisão teria sido tomada após o fim da parceria entre o casal e o Spotify, que cancelou o podcast 'Archetypes', com pagamento avaliado em US$ 25 milhões.

Com a perda do contrato, Meghan teria se inspirado a se afastar do marido nos negócios e dar o primeiro passo para estabelecer sua própria marca. Com isso, a duquesa assinou recentemente com a agência de talentos Hollywood Williams Morris Endeavour, que representa grandes estrelas como a cantora Adele e a tenista Serena Williams.

Vale lembrar que recentemente Harry e Meghan Markle passaram por rumores de suposto divórcio. Segundo o site português Flash!, os duques de Sussex sequer dividem mais a mesma casa em Montecito, na Califórnia. Contudo, ambos se mantém discretos com sua vida pessoal.