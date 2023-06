Príncipe Harry e Meghan Markle não vivem mais na mesma casa, diz jornal

Rumores dizem que Harry e Meghan estariam separados

O suposto divórcio do príncipe Harry e Meghan Markle ganhou mais um capítulo, segundo o site português Flash!. De acordo com o portal, a última notícia em torno da separação dos duques de Sussex é que eles não dividem mais a mesma casa em Montecito, localizada na Califórnia.

De acordo com o site português, Meghan fez as malas e deixou a casa em que vivia com Harry, enquanto ele continuou na residência. “Ainda especula-se sobre as razões que levaram a esta tomada de atitude por parte da ex-atriz da série Suits. Os advogados das duas partes já estão tratando do divórcio, mas enfrentam um impasse, pois está muito difícil chegar a um acordo”, escreveu o jornal.

Pela apuração do portal português e do site espanhol Jaleous, a Coroa britânica está a par da ruptura matrimonial e pediu a Harry para “se manter o mais discreto possível”. “Soube-se que sua família teria pressionado o duque de Sussex para que terminasse de tomar a decisão de se divorciar de Meghan e pudesse retornar ao Reino Unido”, destacou a publicação da Espanha.

Uma fonte revelou ao Jaleous sobre Harry ter levado uma advertência do pai, o rei Charles, e do irmão mais velho, o príncipe William. “Eles não estão dispostos a tolerar mais escândalos”, disse a fonte.

Príncipe Harry e Meghan Markle desocupam instalações reais

Príncipe Harry e Meghan Markle desocuparam suas instalações reais após três anos que deixaram a monarquia britânica. A informação foi confirmada por Michael Stevens, responsável pelo patrimônio da coroa inglesa.

O imóvel está instalado nos terrenos do Palácio de Windsor e serviu de habitação para o caçula do Rei Charles III e sua família até a mudança deles para os Estados Unidos, no início de 2020. Harry chegou a fazer uso de Frogmore em suas breves passagens recentes pelo Reino Unido, a casa foi um presente de casamento da Rainha Elizabeth. O casal já havia sido despejado do local pelo rei em março