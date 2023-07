Meghan Markle quer desassocciar seu nome de príncipe Harry

Em meio aos rumores de crise, Meghan Markle estaria interessada de desassociar seu nome de príncipe Harry para impulsionar sua carreira

Em meio aos rumores de crise, Meghan Markle estaria procurando desassociar seu nome de príncipe Harry. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, a Duquesa de Sussex procura impulsionar a sua carreira sem estar associada à imagem do marido.

Segundo as fontes entrevistadas pelo veículo, a atriz deseja retomar a sua "carreira solo" e para isso ela tem o total apoio de Harry. A decisão teria sido tomada após o fim da parceria entre o casal e o Spotify, que cancelou o podcast 'Archetypes', com pagamento avaliado em US$ 25 milhões.

Com a perda do contrato, Meghan teria se inspirado a se afastar do marido nos negócios e dar o primeiro passo para estabelecer sua própria marca. Com isso, a duquesa assinou recentemente com a agência de talentos Hollywood Williams Morris Endeavour, que representa grandes estrelas como a cantora Adele e a tenista Serena Williams.

Vale lembrar que recentemente Harry e Meghan Markle passaram por rumores de suposto divórcio. Segundo o site português Flash!, os duques de Sussex sequer dividem mais a mesma casa em Montecito, na Califórnia. Contudo, ambos se mantém discretos com sua vida pessoal.

Kate Middleton e a polêmica de Meghan Markle

De acordo com novo livro sobre a realeza, Kate Middleton teve um papel importantíssimo na resposta oficial do Palácio de Buckingham às reivindicações feitas na polêmica entrevista da Meghan Markle com Oprah Winfrey em 2021.

Depois que o duque e a duquesa de Sussex alegaram durante a entrevista que na realeza haviam "preocupações e conversas sobre o quão escura" a "pele de seu filho Archie pode estar quando ele nascer", o Palácio divulgou uma declaração de 61 palavras em resposta a entrevista.

A declaração afirmou que "algumas lembranças podem variar" em relação ao que foi discutido na entrevista - e agora, uma nova edição de Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, de Valentine Low, afirma que a princesa de Gales desempenhou um papel fundamental em incentivar a declaração, de acordo com um trecho compartilhado pelo The Times.

Low cita uma fonte que afirmou que a resposta do Palácio inicialmente tinha "uma versão muito mais branda" da frase "lembranças": “O debate foi: você se eleva totalmente acima disso e oferece o ramo de oliveira de [Harry e Meghan serem] 'membros muito amados da família'? Ou há algum momento em que você tem que intervir e oferecer uma visão?", a fonte compartilhou com Low, acrescentando que Kate e o príncipe William queriam "endurecer" o comunicado.

Outra fonte disse ao autor que Kate insistiu que a frase permanecesse na resposta do Palácio. “Foi Kate quem claramente deixou claro: "A história julgará esta declaração e, a menos que esta frase ou uma frase semelhante seja incluída, tudo o que eles disseram será considerado verdadeiro".

A fonte continuou: “Ela não recebe tanto crédito quanto deveria, porque é muito sutil sobre isso. Ela está jogando o jogo longo. Ela sempre está de olho: 'Esta é minha vida e meu caminho histórico e um dia serei rainha".