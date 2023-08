Qual era o salário de Larissa Manoela na Globo e no SBT? Atriz recebia uma fortuna

Qual era o salário de Larissa Manoela na Globo e no SBT? Relembre os rendimentos da estrela na televisão

Recomeçando do zero sua carreira, a atriz Larissa Manoela recebia salários elevados em seus dois últimos contratos com emissoras de televisão. Após as revelações da atriz no Fantástico, fãs ficaram curiosos para saber quanto ela recebia como atriz.

Na Globo, a atriz Larissa Manoela ganhava um salário digno dos grandes astros da emissora. Segundo boatos, a artista recebia R$ 120 mil ao mês quando estrelou a novela Além da Ilusão. Há dois meses, porém, ela pegou os seguidores de surpresa ao anunciar que decidiu não renovar o contrato.

"Acordar e sentir o coração grato por todas as possibilidades que Deus prepara para nós. Sair e buscar o caminho do amor, falar e fazer as melhores coisas. Viver e ser a cura do mundo. Agir e reagir sempre com luz", disse ela na época.

Já enquanto foi atriz mirim do SBT, Larissa Manoela detinha um dos maiores salários da emissora de Silvio Santos. Ela ganhava até R$ 70 mil para fazer as novelas infantis no canal. O valor é superior ao que recebe alguns apresentadores, tamanho era o prestígio da artista.

A atriz deu uma entrevista reveladora ao Fantástico neste domingo, 13. Na conversa com a repórter Renata Capucci, a estrela surpreendeu os fãs ao revelar que a disputa por seu patrimônio chegou ao fim. Aos 22 anos, ela decidiu abrir mão de tudo o que conquistou. Mas essa não foi a única revelação da artista.

O que dizem os pais de Larissa Manoela?

Em uma nota enviada ao Fantástico, os pais negaram as afirmações de Larissa Manoela. “Também não é verdadeira a informação de que não teria acesso a dinheiro no dia a dia, primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”, informaram.

Em outro trecho, os pais da atriz falaram sobre a notificação extrajudicial para assinarem documentos. “Distorce a realidade quando diz estar tendo supostas dificuldades para negociar sua saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais que Larissa enviou a eles apresentando seu desejo de sair das empresas foram assinadas por ela no último dia 27 de julho de 2023, e efetivamente recebidas pelos pais somente em 2 de agosto, portanto, há apenas dez dias, sendo que, as respectivas notificações dão aos pais os prazos de 30 e de 60 dias para as providências legais para tanto”, informaram