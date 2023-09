Pressionada por Ana Maria, Juliette desabafa sobre namoro: "Não estou fazendo nada de errado"

Juliette desabafa sobre namoro durante o 'Mais Você'; ela contou que o bonitão está em "estágio probatório"

A cantora Juliette impressionou Ana Maria Braga durante o Mais Você exibido na manhã desta quinta-feira, 14. É que ela foi questionada diretamente sobre seu romance com o atleta de crossfit Kaique Cerveny.

A apresentadora quis saber como eles lidam com o romance, já que os dois moram em cidades diferentes."Todo mundo viaja, a gente se encontra de vez em quando. Ana é perigosa. Entenda: ele está no estágio probatório ainda. No direito você tem um período até ser efetivado. Estamos nessa fase", disse ela.

A artista então disse que decidiu dividir com os fãs a sua alegria. "Eu parei de esconder minha vida amorosa porque não estou fazendo nada de errado. Mas é isso, às vezes você não conhece a pessoa, então tem que passar por essa fase [de teste]", alegou ela.

Kaique tem 26 anos, ou seja, é 7 anos mais novo do que Juliette . Ele é atleta de Crossfit, estudante de Nutrição e possui pouco mais de 219 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na página, ele costuma mostrar seus treinos, cliques de competições e algumas viagens.

Cantora fez revelações

A cantora Juliette saiu do Big Brother Brasil como a grande campeã da edição de 2021! Mas além de ganhar uma fortuna, a morena que conquistou o Brasil também passou por alguns momentos aterrorizantes. Na semana passada, a artista revelou ter sofrido com uma fã, que chegou a causar estragos em um hotel.

Em conversa com o podcast Podpah, a ex-sister narrou algumas das situações desesperadoras que vivenciou: "Pegava voo comigo, sentava no outro banco e ficava chorando o voo inteiro. Aí eu ficava: 'Caramba que coisa estranha. O que é isso?'. E meu segurança falava 'não vá'”, Juliette relatou o receio de sua equipe.