Juliette choca ao revelar detalhes de perseguição de stalker: “Quebrou o hotel”

Que perigo! Juliette revela que viveu momentos de pânico após perseguidora tentar invadir seu quarto de hotel

A cantora Juliette saiu do Big Brother Brasil como a grande campeã da edição de 2021! Mas além de ganhar uma fortuna, a morena que conquistou o Brasil também passou por alguns momentos aterrorizantes. Na última terça-feira, 4, a artista revelou ter sofrido com uma fã, que chegou a causar estragos em um hotel.

Em conversa com o podcast Podpah, a ex-sister narrou algumas das situações desesperadoras que vivenciou: "Pegava voo comigo, sentava no outro banco e ficava chorando o voo inteiro. Aí eu ficava: 'Caramba que coisa estranha. O que é isso?'. E meu segurança falava 'não vá'”, Juliette relatou o receio de sua equipe.

A artista contou que chegou a conversar com a fã: “Teve um dia que ela sentou ao lado dela, e eu também, aí falei: 'Por que você está chorando?'. Ela respondia que é porque queria ser minha amiga. Eu falava: 'Você já é minha amiga. Tá tudo bem, eu gosto de você', disse a famosa. Mas o contato não foi o suficiente e ela voltou a ser perseguida em outras ocasiões.

“Teve um dia que eu estava fazendo uma reunião no meu hotel, eu num quarto, minha mãe operada do coração em outro. Não sei como essa pessoa conseguiu subir até o meu andar, porque você sobe só com o cartão do andar, e ela não estava hospedada. Ela deu um jeito de subir pelas escadas e ficou escutando a minha reunião inteira na porta”, disse Juliette.

A cantora contou que quase sofreu uma agressão: "Quando fui abrir a porta, o segurança do hotel estava lá, segurou ela. A menina se agarrou na porta e quebrou aquelas estruturas de madeira, um pedaço da parede. O segurança foi segurá-la para ela não avançar em mim. Eu não sei o que ela ia fazer, se ela ia me abraçar ou me bater”, desabafou.

“Só sei que quebrou o hotel. Minha mãe operada, escutando, até passou mal. A médica teve que atendê-la”, explicou Juliette, que usou parte do prêmio do reality para pagar a cirurgia do coração de sua mãe, que possuía uma má-formação. A estrela finalizou o relato e revelou que depois desse susto, a fã nunca mais se aproximou.

Vale lembrar que Juliette conquistou o coração dos brasileiros durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. Depois de sair do anonimato, ela deixou de lado a carreira de maquiadora e advogada para se dedicar a uma nova empreitada profissional como cantora. Inclusive, ela acaba de lançar seu segundo álbum.

Além da cirurgia, como Juliette gastou o prêmio do BBB21?

Ainda durante a participação no podcast Podpah, Juliette contou que usou o prêmio de um milhão do BBB21 para ajudar sua família. Além de contratar um plano de saúde para ajudar a custear a cirurgia de sua mãe, a cantora revelou que investiu em alguns bens para seus irmãos e sobrinhos.