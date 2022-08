Polliana Aleixo fala sobre desafios de sua carreira como atriz: ''Está por vir''

Atriz Polliana Aleixo faz balanço de sua trajetória como atriz até chegar ao streaming internacional

Aos 26 anos, a atriz Polliana Aleixo coleciona uma diversidade de trabalhos. Após iniciar na televisão em 2007 com o Segredo da Princesa Lili, passar por novelas globais como Beleza Pura (2008), Em Família (2014) e em trama bíblicas da Record TV como Gênesis (2021), a jovem agora está enfrentando novos desafios em sua carreira.

Da televisão, para o cinema e streaming, Polliana Aleixo, que completou 15 anos atuando, está com a segunda temporada de El Presidente, da Amazon Prime Video, garantida em sua agenda. Na trama indicada ao Emmy 2021, ela dá vida à Victoria Havelange, filha do protogonista João Havelage, vivido pelo ator português Albano Jerónimo.

Com papeis de tramas tão diferentes, a artista revelou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual foi o mais difícil até agora. "Acredito que o maior desafio de todos ainda está por vir, numa série que começo a gravar agora, em outubro. Mas alguns tiveram graus de dificuldade maiores que outros, tive muita sorte de ter oportunidades de personagens complexos ainda nova, como a Julia de "Tudo Novo de Novo" e a Dominique de "Beleza Pura", olhando hoje em dia, eram temáticas delicadas e tinham uma dramaturgia densa", explicou.

Sobre a oportunidade de atuar em meios diferentes, Polliana Aleixo contou que adora essa possibilidade de transitar em vários locais. "Uma das coisas que me fez escolher essa profissão foram as possibilidades dentro de uma mesma coisa e, pra mim, a personagem vem antes de todo o resto, é por isso que tenho que me apaixonar primeiro", contou.

Inclusive, ela comentou sobre seu mais novo trabalho e como foi fazer algo internacional. "Foi uma das experiências mais enriquecedoras que tive, profissional e pessoalmente, pois se tratando de um assunto internacional, era uma produção com gente de toda parte do mundo, o que me ensinou muito, sobre culturas, sobre mercado", disse.

O início de Polliana Aleixo

Apesar da pouca idade, Polliana Aleixo apresenta um currículo cheio de trabalhos nas telinhas por ter iniciado na atuação logo cedo. Segundo ela, tudo inciou quando começou a fazer publicidades em Curitiba até decidir entrar no teatro.

"Em 2007, vim para o Rio fazer um teste para a Globo e passei, na época era o especial de fim de ano "O Segredo da Princesa Lili", e logo em seguida passei para "Beleza Pura" no mesmo ano. Eu sabia que gostava de fazer aquilo, mas entender isso como profissão eu fui realizar isso aos 14 anos, que foi quando entendi que era o que queria fazer pro resto da vida", contou como tudo aconteceu.

Sobre a possibilidade de fazer outra coisa em sua vida, a atriz comentou que se vê com talento para repórter. "Tenho vontade de explorar um pouco mais o meu lado comunicadora, tive algumas experiências entrevistando bandas em uma época que trabalhei para uma rádio e eu amava! Acho que seria interessante unir algumas paixões como música, viagem, gastronomia e o jornalismo", falou sobre o que gosta.

