Perfil do Domingão com Huck faz comentário para Juliano Floss

Após ser eliminado da Dança dos Famosos, Juliano Floss mostra vídeo dançando e recebeu um comentário inesperado do Domingão com Huck

O influenciador digital Juliano Floss, que foi eliminado da Dança dos Famosos nesta semana, gravou um novo vídeo dançando para as redes sociais. Na legenda, ele pediu para os fãs darem notas para seu desempenho e um comentário chamou a atenção.

O perfil oficial do programa Domingão com Huck deixou uma mensagem para o artista e brincou com o fato dele ter recebido uma nota 9.9 da atriz Nathalia Dill no dia de sua eliminação. “Dou 9.9 pela ousadia”, escreveram. Então, o perfil disse que estava brincando com a nota baixa. “Mentira, você é um 10!”, completaram.

Logo depois de ser eliminado do quadro de dança na TV, Juliano Floss contou que o desafio mudou sua vida: “Aprendi a olhar a vida de uma maneira que eu nem sabia que dava pra olhar, foi um filme, a parada mais intensa que eu já vivi”, disse.

“Eu dancei, sangrei, chorei e conheci gente que eu vou levar pra vida toda (como por exemplo minha dupla, Dani, que foi muito muito parceira e teve muita paciência comigo, obrigado pelo seu trabalho lindo no programa e por todo suor, a gente fez história, não deixa de ter essa garra e dedicação para vencer na vida)”, ele celebrou.

Por fim, Juliano falou sobre seu amor pela dança: ”É muito doido que hoje o senhorzinho taxista me reconhece no aeroporto porque me viu na TV, antigamente isso era impossível, hoje vem a filha, a mãe e avó tirar foto comigo e não só a filha, feliz que vocês puderam conhecer o meu amor pela dança, espero que eu possa inspirar muita gente a dançar”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIANO FLOSS LUCATEL (@julianofloss)

Professora de Juliano Floss se despede da 'Dança dos Famosos':

Professora do influenciador digital Juliano Floss na 'Dança dos Famosos', a dançarina Dani Duram também usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 18, para compartilhar um texto de despedida da competição. Através de seu Instagram oficial, Dani reuniu uma sequência de fotos e vídeos de momentos especiais e falou sobre sua parceria com o infuenciador.