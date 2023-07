Pequena Alice explode fofurômetro em sua estreia no ‘Domingão’: “Encantados”

Com apenas quatro anos, Alice dá show de carisma e conquista o público como apresentadora do ‘Domingão com Huck’

A pequena Alice Secco, que ganhou notoriedade nas redes sociais por pronunciar palavras difíceis com facilidade, fez sua estreia na Globo no Domingão neste domingo, 9. A pequena, que tem apenas quatro aninhos, conquistou o público e explodiu o fofurõmetro ao apresentar o quadro Pequenos Gênios ao lado de Luciano Huck.

A garotinha mora no exterior com a família, por isso, ela fez sua participação no programa dominical à distância. O apresentador, inclusive, rasgou elogios na estreia da menina, que apresentou os integrantes dos times da atração: “Eu não vou aguentar a Alice apresentando todos os times. É muita fofura”, o marido de Angélica se derreteu.

O público do programa usou as redes sociais para elogiar a participação de Alice: “Gente, que fofura a Alice no Domingão, ela se saiu super bem, super esperta”, se derreteu uma telespectadora. “Não aguento tanta fofura, encantados como sempre”, disparou outra. “A Alice está apresentando? Que coisa maravilhosa”, disse mais um.

Antes da estreia, Luciano também publicou um vídeo em que aparece brincando de soletrar com a pequena. A mãe da garotinha, Morgana Secco, explicou que Alice ainda não sabe soletrar, por isso, usou alguns truques para passar o recado: "Foi uma brincadeira para o vídeo. Escrevi as palavras em um papel e coloquei perto da câmera. Ela conhece as letras e foi lendo cada uma enquanto eu filmava”, ela revelou.

Eu to tão feliz com minha nova colega de @domingao! Seja muito bem vinda, Alice 😊



É amanhã. #PequenosGêniospic.twitter.com/TabAoH7hNa — Luciano Huck (@LucianoHuck) July 8, 2023

Como a pequena Alice se tornou apresentadora na Globo?

Durante essa semana, Alice Secco, que participou de uma campanha publicitária com Fernanda Montenegro, se tornou a mais nova contratada da TV Globo! A garotinha de apenas 4 anos de idade recebeu o convite do apresentador Luciano Huck, comandante do Domingão com Huck, para integrar o time do programa. Saiba todos os detalhes!