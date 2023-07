Pequena Alice, sucesso nas redes sociais, será apresentadora na Globo

Alice, de apenas 4 anos, conhecida por falar palavras difíceis e participar do comercial com Fernanda Montenegro, estreia na TV Globo

Conhecida nas redes sociais por pronunciar palavras difíceis com muita facilidade, a pequena Alice Secco, que participou de uma campanha publicitária com Fernanda Montenegro, é a mais nova contratada da TV Globo!

A garotinha de apenas 4 anos de idade recebeu o convite do apresentador Luciano Huck, comandante do Domingão com Huck, para integrar o time do programa. O anúncio foi feito na rede social do marido de Angélica em post conjunto com a mãe da pequena, Morgana Secco.

A partir do próximo domingo, 9, Alice estará no quadro Pequenos Gênios, sobre crianças superdotadas. "O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o “fofurômetro”. Bem-vinda, querida Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo", disse Huck ao legendar a publicação.

No registro, a garotinha aproveitou para agradecer Huck. "Obrigada pelo convite! Estou muito feliz em fazer parte da equipe do ‘Domingão’. Já estou ansiosa", falou, esbanjando fofura.

A mãe de Alice também comentou sobre a novidade. "Quem pediu mais Alice na TV? A partir de domingo ela vai estar no Domingão apresentando o quadro Pequenos Gênios", disse Morgana.

Confira o vídeo de Alice:

