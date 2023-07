Campeã do Dança dos Famosos, Priscila Fantin enfrentou doença rara na competição; relembre

Priscila Fantin venceu o quadro Dança dos Famosos neste domingo, 2

A atriz Priscila Fantin (40) se tornou a grande campeã do quadro Dança dos Famosos neste domingo, 2. A competição, exibida no Domingão com Huck, movimentou os fãs e admiradores de diversos artistas nos últimos meses, e deixou todos emocionados com a vitória da também produtora, que precisou enfrentar uma doença rara durante sua participação.

Durante a disputa, Priscila Fantin revelou que recebeu o diagnóstico de paniculite mesentérica, uma infecção rara no estômago, o que prejudicou sua rotina de ensaios logo na reta inicial da competição. A atriz falou pela primeira vez sobre o diagnóstico da doença em sua estreia no Dança dos Famosos, em meados de abril.

"Fiquei uma semana com uma paniculite, nem sabia que isso existia, na membrana do meu intestino, tudo zoado. Mas não queria desistir. A galera foi muito solidária comigo, todo mundo paciente", disse, na época. "Nossa primeira apresentação no Dança dos Famosos exigiu muita garra. Gostaria de ter me dedicado 100% como sempre faço e isso por si só já foi um problema pra mim. Eu dei o meu melhor!".

A paniculite mesentérica é uma inflamação do mesentério, órgão que corresponde a uma dobra dubla no peritônio, o revestimento interno abdominal. Esse órgão une a parede do abdomen e o intestino, e também possibilita a irrigação sanguínea das vísceras. Em caso de agravamento, a inflamação pode gerar necrose, fibrose e retração.

Priscila Fantin conquistou o título de campeã do quadro Dança dos Famosos após uma disputa com as ex-BBBs Rafa Kalimann e Carla Diaz. Logo depois de receber o seu troféu, ela fez o seu agradecimento ao vivo e fez questão de falar sobre o apoio que recebeu do marido, o ator e empresário Bruno Lopes, que deu um beijo apaixonado na artista.