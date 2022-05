Paulo Ricardo leva as filhas para os estúdios do SBT: "Incrível"

O cantor Paulo Ricardo levou as filhas Diana e Isabela para os estúdios de 'Poliana Moça' no SBT

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 15h00

Na última segunda-feira, 16, o cantor e compositor Paulo Ricardo (59) visitou os estúdios de Poliana Moça no SBT ao lado da namorada Isabella Pinheiro e das filhas, Diana e Isabela.

Na tarde animada, Paulo Ricardo e a família conheceram a ‘Escola Ruth Goulart’, a padaria ‘Ora Pães Pães’, a comunidade ‘Jardim Bem-Te-Vi’, a praça da cidade, as casas de Luigi e Kessya e diversos locais que marcam a trama de Poliana Moça

Durante a visita, os atores da novela também tietaram Paulo Ricardo, e a tarde foi marcada por muito bate papo, troca de conhecimento e até dancinhas do TikTok.

“Não tem nada comparado com o fascínio que elas sentem - desde sempre - por todas as produções do SBT: desde ‘Carrossel’, ‘Chiquititas’, ‘Cúmplices de um Resgate’ e ‘Carinha de anjo’. Eu acabo naturalmente assistindo e muito feliz. Apesar de tanta informação que vem lá de fora, elas estão desde muito novinhas conectadas com a cultura brasileira, sempre prestando atenção na trilha sonora, que é muito rica, muita coisa que fez parte da nossa geração. Volta e meia estou vendo um Cazuza, uma Rita Lee, regravações que colocam a história da música brasileira na playlist delas”, declara Paulo.

O artista também contou que ficou encantado com a cidade cenográfica da novela: “Eu conhecia os estúdios, gravei vários programas com o Silvio Santos - desde o ‘outro’ SBT, da Vila Guilherme. A cidade cenográfica é dos anos 90, eu não a conhecia, mas está incrível. E é legal porque eu também conheci, primeiro, através da televisão e agora estou vendo como realmente é", diz Paulo.

Veja os cliques de Paulo Ricardo e família nos estúdios SBT:

Foto: João Raposo / SBT

Foto: João Raposo / SBT

Foto: João Raposo / SBT

Foto: João Raposo / SBT

