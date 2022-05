Duda Pimenta e Flavia Pavanelli protagonizam cena especial em 'Poliana Moça': "Muito importante"

No último episódio de 'Poliana Moça', Brenda e Kessya trocaram dicas de maquiagem

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 11h45

Na última terça-feira, 10, Flavia Pavanelli (24) e Duda Pimenta (15) protagonizaram uma cena de muita importância em Poliana Moça.

No episódio, a personagem Brenda, interpretada por Flavia Pavanelli dá dicas de maquiagem para Kessya (Duda Pimenta) e fala sobre as marcas estarem "acordando" e investindo em tons de base para pele negra.

Em exclusividade para a CARAS Digital, Duda Pimenta, atriz que tem brilhado em sua atuação em Poliana Moça falou sobre a importância de representatividade em todas as áreas, inclusive no ramo da estética: "Muitas marcas têm sim, prestado atenção nisso de um tempo pra cá, mas acho que isso tem muito a ver com o fato de pretos e pretas estarem ocupando novos lugares, sabe? Como uma marca vai conversar com a população preta se dentro da própria empresa isso não existe? E isso vale para todas as outras coisas", diz Duda.

"A representatividade também precisa existir entre as pessoas que estão criando esses produtos. Até pouco tempo atrás, maquiagem para negro eram um ou dois tons, agora temos marcas com mais de vinte, e isso porque a pele negra é uma paleta de cores mesmo, algumas mais retintas, outras menos, e todas elas precisam estar nas nossas opções de compra", finaliza Duda.

A atriz mirim também falou sobre a importância de sua personagem, Kessya, na novela: "Eu me sinto honrada, mas também sei o peso dessa responsabilidade, afinal, quantas outras Kessyas estão na TV aberta, por exemplo? Ela representa muita coisa e abre novos caminhos, mas com certeza temos muito para evoluir como sociedade nesse assunto. Fazer parte disso de alguma forma é um grande privilégio, dentro e fora das telinhas", comenta.

Flavia e Duda são super atentas nas tendências de maquiagem e moda, e desta forma, a cena entre Kessya e Brenda, deixou um verdadeiro tutorial para os espectadores da novela.

Flavia Pavanelli, que além de atriz também é influenciadora digital comentou sobre a cena: "Foi uma delícia, é muito bom por em prática em cena, coisas que dominamos. Amei gravar momentos como esse, de conexão da minha pessoa com a da personagem", contou.

"Eu sempre gosto de mostrar que todo mundo é capaz, basta colocar intensidade naquilo que você deseja. Maquiagem, por exemplo, era algo que eu não era boa no início, mas depois de me interessar, assistir vídeos e treinar, eu fui aperfeiçoando", finaliza Flavia.

O episódio 37 de Poliana Moça, que trouxe a cena especial entre Kessya e Brenda foi exibido na terça-feira, 10, e está disponível no YouTube.

Duda Pimenta e Flavia Pavanelli protagonizam cena especial em 'Poliana Moça':

Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Foto: Lourival Ribeiro / SBT