SBT celebra 'Poliana Moça' e promete a melhor novela da emissora

Bruna Tavares Publicado em 15/03/2022, às 15h42

Após o sucesso de 'As Aventuras de Poliana', o SBT aposta em uma continuação da novela, 'Poliana Moça', que estreia na próxima segunda-feira, 21, e vai trazer a continuação da história da personagem interpretada por Sophia Valverde (15).

Nessa segunda fase da história de Poliana, a personagem principal estará entrando na adolescência e terá que lidar com os conflitos entre suas amizades, emoções à flor da pele e o primeiro amor.

Com a história voltada para a vida adolescente dos personagens conhecidos, a equipe da produção de 'Poliana Moça' se preocupou e prometeu uma novela para toda a família, mais uma vez.

'Poliana Moça' ficou no papel durante dois anos, e as gravações foram retomadas após a onda de covid-19, e Íris Abravanel (73) autora da novela, contou que o 'Jogo do Contente', foi algo presente na vida dos brasileiros.

O Jogo do Contente consiste em enxergar o otimismo mesmo com as dificuldades da vida, e segundo Íris: "Em tempos de guerra, assistir algo que nos revigora faz bem", disse a escritora.

Poliana Moça homenageia clássico da Disney

A trama escrita por Íris Abravanel foi inspirada no livro 'Pollyana', escrito por Eleanor H. Porter em 1913, mas, não é a única referência de obra literária no projeto. Nesta nova fase de Poliana, é introduzido um novo personagem, o Pinóquio.

"Para nós é maravilhoso trabalhar com esses personagens da literatura, como o Pinóquio, que quando chegou até nós, quando a Íris veio nos trazer essa novidade, não tem como não gostar. É um grande desafio, então demos vida, colocamos muita coisa, trabalhamos muito em cima de cada personagem", contou Rita Valente, roteirista da novela.

Na novela, o Pinóquio, interpretado por João Pedro Delfino é uma relíquia do avô de Poliana, e Otto, pai da protagonista, mantém o boneco desligado por questões de segurança.

Segundo o ator João Pedro, ele demora 2 horas na caracterização de seu personagem.

As gravações pós-pandemia

E a nossa Poliana, Sophia Valverde, contou sobre a sensação de voltar a atuar após 2 anos com as gravações interrompidas: "Foi difícil pra todo mundo, teve gente que levou de boa e outros que não tanto. Eu tiver que jogar o Jogo do Contente diversas vezes e aprendi muito com a Poliana, mas foi muito difícil pra mim", contou Sophia.

"Ficar sem fazer as coisas que eu gosto machuca muito, doeu pra muita gente [...] Aí eu cresci, amadureci, eu vivi a minha adolescência na pandemia, dentro de casa, então eu coloquei muita coisa da Sophia, na Poliana", disse.

A equipe da direção de Poliana Moça falou também sobre a preocupação de lidar com o elenco infantil durante a pandemia: "Estamos formando seres humanos, precisamos ter um cuidado redobrado, então tem muita responsabilidade", contou Pelagio.

A obra estrelada por Sophia Valverde, Igor Jansen, Duda Pimenta, Enzo Krieger, Lucas Burgatti, Dalton Vigh, Flavia Pavanelli, Lilian Blanc, Maria Gal, Clarisse Abujamra, Murilo Cezar, Thaís Melchior e outros grandes atores e atrizes também tem novidades no elenco e novos personagens serão inseridos.

Junno Andrade, Marcello Airoldi, Amanda Acosta, Ana Paula Valverde, Bella Chiang, Luisa Bresser, Allana Lopes, Humberto Morais, Giovanni de Lorenzi, Thiago Franzé e as crianças Tavinho Martins, Mari Campolongo, Marianna Santos e João Pedro Delfino são novidades da história.

Poliana Moça tem estreia prevista para o dia 21 de março e tem direção de Fernando Pelegio, que promete a melhor novela já feita pelo SBT.

A volta às aulas no Ruth Goulart estará a todo vapor, e o assunto que está bombando é a festa de 15 anos de Poliana, que deixará todos ansiosos e curiosos para saber quem vai ser o príncipe, João, vivido por Igor Jansen ou Éric, interpretado por Lucas Burgatti.

Em paralelo com a história de Poliana, a trama vai tratar também da vida de Raquel (Bel Moreira) e Brenda (Flávia Pavanelli) na faculdade. Além de claro, as questões de Otto (Dalton Veigh) e seu irmão, Roger. Assim como Luísa (Thaís Melchior) e Marcelo (Murilo Cezar), que estarão enfrentando dificuldades pessoais na trama.

Ficha Técnica

Autora: Iris Abravanel

Supervisão de Texto: Rita Valente

Direção Geral de Teledramaturgia: Ricardo Mantoanelli

Direção de Cenas: João Batista, Mário Moraes, Vanessa Arruda

Direção de Elenco: Renata Medeiros

Produção Executiva: Lívia Vital

Direção de Fotografia: Pedro Ciampolini

Direção Musical: Thomas Roth

Direção Artística: Fernando Pelegio

