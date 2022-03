Paulinha Abelha recebe homenagem emocionante do Calcinha Preta no 'Encontro': ''Cada show é uma saudade''

Cantora Paulinha Abelha, que faleceu em recebeu homenagem dos cantores da banda Calcinha Preta

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 13h22

A morte da cantora Paulinha Abelha (1978 - 2022) comoveu os fãs e os brasileiros que acompanharam o estado de saúde da artista antes da partida.

A famosa, que tinha apenas 43 anos, morreu no dia 23 de fevereiro, após internação no dia 11 do mesmo mês, devido a problemas renais.

Os amigos e colegas de profissão de Paulinha da banda Calcinha Preta, Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver, estiveram no Encontro com Fátima Bernardes nesta quarta-feira, 30.

Eles fizeram uma homenagem para a artista durante o programa ao retomar a agenda de shows há cerca de 15 dias após a perda da cantora.

"Cada show é uma saudade. Quando abrimos e ela aparece no telão...", disse Daniel, que não segurou a emoção ao cantar o hit Paulinha, música feita em homenagem à cantora.

"A gente tava num misto de emoções, a gente não sabia o que ia acontecer, mas Deus é tão maravilhoso que a gente recebeu uma multidão de fãs, veio gente do Maranhão inteiro pra esse evento e a gente ficou muito tranquilo, mas é lógico que tiveram momentos, a abertura mesmo, em que a Paulinha aparece no telão, [que foi] difícil segurar", falou Bell sobre o apoio dos fãs.

Silvânia lembrou dos primeiros sintomas que Paulinha teve e contou: "Achei que fosse gravidez e falei para ela. O sonho de Paulinha era ser mãe".

Os artistas, que cantaram o sucesso Você Não Vale Nada, tema da personagem de Dira Paes em Caminho das Índias, também falaram da nova música de trabalho do grupo, Venha Me Amar, que foi lançada nesta quarta-feira, 30, e conta com a participação de Paulinha.

Clevinho Santos, viúvo de Paulinha Abelha, recordou que ela já estava desorientada ao dar entrada em hospital em Aracaju: "Ela me perguntava 'amor, o que está acontecendo?'".