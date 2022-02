Morre aos 43 anos a cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta

A cantora Paulinha Abelha estava internada desde 11 de fevereiro devido a problemas renais

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 20h02

Morreu nesta quarta-feira, 23, a cantora Paulinha Abelha.

A vocalista da banda Calcinha Preta tinha 43 anos e estava internada desde o dia 11 de fevereiro, devido a problemas renais.

Paulinha foi hospitalizada após realizar uma turnê em São Paulo com sua banda. Ela começou a sentir fortes dores assim que chegou em Aracaju, seu caso evoluiu para um coma profundo e nos últimos dias o quadro dela se agravou.

A cantora passou por hemodiálise e uma campanha de doação de sangue foi realizada para a artista. Além disso, correntes de oração foram realizadas por fãs da artista em frente aos hospitais que ela ficou internada.

No perfil oficial da banda Calcinha Preta foi divulgado a nota de falecimento e informou que Paulinha faleceu em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. "O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia", diz o comunicado.

Carreira de Paulinha

Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, conhecida como Paulinha Abelha, era natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe. Ela começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, fazendo dupla com o cantor Daniel Diau. Os dois voltaram a cantar juntos na banda Calcinha Preta.

Em 2009, Paulinha deixou a banda para integrar a G.D.Ó. do Forró com Marlus Viana, com quem foi casada. Ela retornou para o grupo em 2014, mas em 2016 deixou a banda novamente para formar dupla com a Silvânia Aquino. Já em 2018 ela voltou para a banda Calcinha Preta.

Confira a nota de falecimento na íntegra: