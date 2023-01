Patricia Poeta rebate rumores do fim do Encontro: 'Falta de respeito'

Patricia Poeta desabafa ao ser questionada como vê os boatos de que o programa Encontro pode acabar

A apresentadora Patricia Poeta (46) esbanjou sinceridade ao dar a sua opinião sobre os boatos que dizem que o programa Encontro, da Globo, pode chegar ao fim. A comunicadora conversou com a colunista Fabia Oliveira, do site Em Off, e rebateu os comentários maldosos sobre a atração.

Questionada sobre como vê as notícias de que a atração pode acabar, ela afirmou: “Completamente sem sentido. Histórias inventadas para ganhar cliques. Acho uma falta de respeito também com o trabalho de uma equipe que acorda às 4h da manhã para colocar tudo de pé. E, com certeza, uma falta de responsabilidade e empatia com o próximo”.

Assim, ela ainda contou que a atração tem vários planos para os próximos meses. “Em 2023, estaremos firmes e fortes levando muitas notícias e entretenimento para quem realmente importa: o nosso público. Do lado de cá, nossa missão é tocar a vida do outro com carinho, verdade e levar para as pessoas o melhor que pudermos. Isso tem dado muito certo. Basta ver o retorno de audiência”, afirmou.

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.