Patrícia Abravanel irá comandar o Show de Calouros pela 1ª vez

O 'Show de Calouros', atração de sucesso do SBT, irá voltar para a grade da emissora e Patrícia Abravanel irá comandar o quadro; saiba mais!

O Show de Calouros, sucesso das décadas de 1970 e 1980 do SBT, irá retornar para a grade da emissora em 2024. E para isso, a atração irá contar com o comando da apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, que assumirá o quadro em se retorno para a TV.

Segundo o site NaTelinha, a apresentadora estará pela primeira vez sob o comando do programa, que também terá novidades em seu corpo de jurados, que ainda mantido sob sigilo. O quadro estará presente no Programa de Silvio Santos, já comandado por Patrícia, cujas gravações serão retomadas na próxima semana e já contará com a atração em sua programação.

As novas gravações para 2024 também vão incluir uma nova temporada do quadro de game show Nada Além De Um Minuto. O jogo consiste em cumprir um desafio de várias fases, valendo uma boa quantia em dinheiro. O tradicional quadro Qual É A Música? e as pegadinhas também continuarão como parte do programa.

Durante sua exibição nos anos 70 e 90, o Show de Calouros, enquanto ainda era comandado por Silvio Santos, recebeu vários jurados célebres. Por lá passaram personalidades como Aracy de Almeida, Mara Maravilha, Pedro de Lara, Sergio Mallandro e outros.

