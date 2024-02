Tiago Abravanel fala sobre distribuir beijos em bloco de Carnaval: 'Sou feliz'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Abravanel comentou sobre seu Carnaval e se divertiu ao lembrar polêmica de bloco em São Paulo

Tiago Abravanel (36) não tem ligado muito para as críticas e comentários ao seu favor. Depois de arrastar pouco mais de 80 mil pessoas no pré-Carnaval de São Paulo, ele garante que prefere celebrar o sucesso do Bloco do Abrava. Em entrevista à CARAS Brasil direto do Camarote Salvador, o artista falou sobre a repercussão de sua distribuição de beijinhos durante a folia.

"Eu já faço meu bloco há sete anos, mas esse ano deu uma repercussão maravilhosa, porque estava cheio e a galera também gosta de polêmica", disse ele, que ao ser questionado sobre o motivo dos beijos, dispara: "Porque eu sou feliz, graças a Deus".

Apaixonado pelo Carnaval de Salvador, Tiago não descarta algum dia levar o seu bloco para desfilar pelas ruas da capital baiana. Para ele, o carinho do público baiano é especial e certamente, receber essa energia, seria algo marcante para ele. "É uma responsa, mas se Salvador me receber com carinho que eu tenho pela cidade, pelo carnaval, venho com o maior prazer", afirma ele, que estava acompanhado de seu esposo, Fernando Poli.

"Mais da metade do meu repertório é da Bahia. Eu amo a música baiana. É referência. Eu curto carnaval aqui desde os 17 anos e eu tenho 36, todo ano eu venho. Então a minha inspiração artística vem do folião que curte o carnaval desde 17 anos. Para mim a referência é muito grande, mas puxar é outra parada", declara.

FATASIA MARCANTE

Durante seu desfile no pré-Carnaval de São Paulo, Tiago Abravanel chamou atenção por sua fantasia. O artista escolheu um figurino cheio de significativo, o qual ele se disse fortalecido para abrir a maratona de Carnaval. "Essa fantasia foi inspirada na liberdade, como a fênix que se renova a cada grande causa da vida", explica.

"Aparentemente a inspiração era só a fênix, mas a fantasia também entregou inspiração em um grande orixá que eu sou muito devoto, que é Xangô. Representou com muita força. Então esse figurino me deu liberdade, alegria e felicidade para eu ser quem eu sou e para entregar tudo que eu poderia entregar em um carnaval", revela.

E o Carnaval de Abravanel apenas está começando, na próxima semana ele deve aproveitar viajando para Bahia e Rio de Janeiro. "São Paulo está presente na minha vida, mas sábado estarei no Baile do Copa, no Rio de Janeiro, feliz da vida e cantando com meu bloco. Já no Domingo eu viajo para Salvador, para curtir o Carnaval como um bom folião que ama o Carnaval da Bahia", avisa.