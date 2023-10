Patricia Abravanel celebra o Dia das Crianças no Programa Silvio Santos

Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel relembra o clássico Domingo no Parque em edição especial do Dia das Crianças

No próximo domingo, 8, o Programa Silvio Santoscom Patricia Abravanel vai entrar no clima do Dia das Crianças - que será celebrado no próximo dia 12 de outubro. Na gravação especial, a atração ganhou um clima inspirado no clássico Domingo no Parque com direito auditório composto por crianças e muitas diversão.

O programa deste final de semana contará com a participação de Enaldinho e Mussoumano no quadro Jogo das 3 Pistas. O quadro Qual é a Música também terá convidados especiais, como Gato Galáctico, Luna, Bianca Alencar, Luluca e a Turma do Picapau Amarelo. A atração também terá o Jogo dos Pontinhos, o Foguetinho e o Helen Tá na Rua.

O Programa Silvio Santos é exibido nas noites de domingo, a partir das 20h.

Veja as fotos do Programa Silvio Santos de Dia das Crianças:

Fotos: Gabriel Cardoso / SBT

A foto mais recente de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição na internet na noite desta quinta-feira, 5. Ele surgiu em uma foto inédita durante a festa de aniversário de sua filhaPatricia Abravanel, que completou 46 anos de vida na quarta-feira, 4.

Patricia reuniu seus pais, Silvio Santos e Iris Abravanel, junto com suas irmãs, sobrinhos e filhos para celebrar a sua idade em uma festa simples em casa. Ao compartilhar o álbum de fotos da comemoração, ela exibiu a foto rara do pai.

Na imagem, o comunicador veterano apareceu de pijama preto e branco e sorridente ao posar abraçado com Patricia e Iris. Vale lembrar que ele está longe da TV há alguns meses e é substituído por Patricia Abravanel no comando do Programa Silvio Santos, do SBT.