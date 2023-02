Paola Carosella apresenta o namorado para Ana Maria Braga e se derrete: "Ele é lindo"

Paola Carosella apresenta o namorado durante aparição no 'Mais Você'; veja

A chef de cozinha Paola Carosella mostrou nesta terça-feira, 14, pela primeira vez na televisão seu novo namorado. Apaixonada, ela contou no Mais Você que está feliz da vida.

Embora estejam juntos há mais de um ano, os dois são discretos. "Ele é lindo, a pessoa mais doce, gentil e amorosa que eu já conheci", confessou a chef de cozinha em conversa com Ana Maria Braga.

Vivendo um momento de muitos desafios após ser contratada pela Globo, ela revelou que se sente insegura. "Eu tô muito nervosa, insegura e ontem eu comecei a pensar em tudo o que eu já fiz e pensei que se eu já fiz tudo isso, consigo ter coragem. Preciso voltar pra terapia", disse.

Em outro momento, Paola Carosella também aproveitou para se declarar para a loira e fez um relato muito carinhoso do encontro com a veterana. "Eu tô muito apaixonada por você, eu sei que você é Ana Maria Braga e são tantos anos, mas quando a gente chega perto, entende o porquê. Teu magnetismo e tua sensibilidade são de outro planeta", disse.

Veja:

NOVIDADES

Paola Carosella (50) iniciou o ano com o pé direito! A ex-jurada do Masterchef Brasil se uniu ao canal de televisão GNT e ganhou seu próprio programa de culinária. Em uma postagem nas redes sociais, ela revelou com entusiasmo a novidade e adiantou alguns detalhes sobre o novo projeto. “Com muita honra e muita alegria, eu faço parte da família GNT”, disse em vídeo.