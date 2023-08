Otávio Müller revela o que fez para perder 15 quilos

Otávio Müller revela mudança de hábito em sua rotina que o auxílio a perder peso

O ator Otávio Müller revelou que perdeu 15 quilos nos últimos tempos. Em conversa na coluna Play, do Jornal O Globo, ele contou que emagreceu com o incentivo de sua esposa, Adriana Junqueira.

O artista começou a nadar no mar no início do ano e viu a mudança em sua silhueta. “Confesso que queria me cuidar mais, dei uma parada por causa da rotina corrida, mas vou voltar. Passamos o início do ano na Bahia com o Gil e com a Flora. Eu e Adriana nadamos bastante lá. Tenho me alimentado bem, comendo menos carne”, disse ele, que faz parte do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, na Globo.

Em outro trecho, Otávio Müller ainda contou sobre a sua relação com a ex-mulher, a cantora Preta Gil, com quem teve um filho, Francisco Gil. Ele contou que os dois são próximos e as famílias são amigas.

"Amo a Preta. Ela é uma pessoa importantíssima na minha vida porque é mãe do meu filho. Ela sempre foi uma pessoa superinteressante, supercriativa, superartista e superprodutora. Hoje em dia eu sou casado com a Adriana. Nossa relação com ela é muito forte. É madrinha da Clara. E nós estamos torcendo por ela. Dando força, rezando, mandando axé. Astral para cima da pessoa. Acho que a Preta é muito forte. Fico surpreso com a força dela e com a forma como ela está indo bem em todo esse processo tão difícil", disse ele.

Otávio Müller curte passeio com Preta Gil e a neta deles

Há pouco tempo, a cantora Preta Gil aproveitou para curtir um passeio em família. Ela mostrou que saiu para passear com o ex-marido, o ator Otávio Müller, e a neta, Sol de Maria – que é a herdeira do filho deles, Francisco Gil. Os três apareceram no elevador do prédio enquanto estavam saindo para o momento especial deles.

Nas redes sociais, Preta mostrou as imagens dos três juntos e comemorou. “Vovô, vovó e Solzinha. Vai sair com vovô e vovó. Nunca saiu”, disse ela.

Vale lembrar que Otávio e Preta foram casados entre 1994 e 1995, e tiveram um filho juntos, Francisco Gil. Apesar da separação, eles continuam sendo amigos e o ator está apoiando a ex-mulher em sua luta contra o câncer no intestino. Ela foi diagnosticada com a doença no início de 2022 e segue em tratamento.