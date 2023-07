O que levou Fernanda Gentil a sair da Globo? Detalhes chocantes são revelados

Em entrevista ao PodPah, a apresentadora Fernanda Gentil revelou o motivo chocante que lhe fizeram sair da TV Globo

Afastada da Globo desde março deste ano, Fernanda Gentil contou detalhes que levaram ao encerramento de seu contrato com a emissora um ano e meio antes do prazo de seu contrato acabar. Em entrevista ao podcast PodPah, apresentado por Igor Cavalari e Mítico, a apresentadora abriu detalhes sobre a conversa que definiu o seu futuro no canal. "Mesmo tendo um ano e meio de contrato, eu não estava com projeto, não estava realizada, não estava feliz, não estava com aquele friozinho na barriga de novo", disse ela.

Logo em seguida, ela disse que aproveitou a conversa para confessar algumas coisas que a incomodavam no antigo emprego. "Gente, eu tô recebendo esse tempo todo, mas não estou fazendo nada. Falei pra eles essa frase mesmo. Dinheiro eu preciso, mas eu gosto mesmo é do trabalho. Então, pra mim, não faz sentido ficar aqui. Eu não fico por sucesso, senão estaria no esporte até agora. Não vou ficar por dinheiro, senão vou ficar aqui ate meu contrato acabar sem estar no ar, sem fazer o que eu gosto... enquanto isso, aqui fora, bombando, borbulhando...", relatou.

Hoje, Fernanda dedica a sua carreira às plataformas digitais. A apresentadora passou a criar conteúdos para as redes sociais e recentemente anunciou que estará presente na transmissão da Copa do Mundo Feminina, que será feita pela Cazé TV, de Camisiro, no YouTube.

Fernanda Gentil relembra gafe com entrevistado que viralizou nas redes: “Muito sinistro”

Nesta quarta-feira, 5, Fernanda Gentilsurpreendeu seguidores ao relembrar e dar detalhes de uma gafe que cometeu enquanto apresentava um programa. O erro da jornalista ficou famoso após viralizar nas redes sociais.

A gafe em questão aconteceu em 2010, quando Fernanda estava cobrindo a Copa do Mundo na África do Sul e apresentava o programa “Bom Dia África”. A apresentadora estendeu a mão para cumprimentar um entrevistado cego. “Fiquei muito sem graça. E olha que é bem difícil me deixar sem graça, mas a situação conseguiu”, revelou Fernanda em entrevista ao podcast “Podpah”.

A jornalista esportiva ainda comentou que ficou com medo da reação do canal, SportTV, em relação a seu erro: “[Fiquei] com medo de eles acharem que eu tinha feito sacanagem, alguma zoação com o cara. Mandei e-mail, a direção me respondeu: ‘imagina, a gente viu que foi sem querer’”.

Para Fernanda, o mais difícil foram as críticas e a grande repercussão vinda da internet. “Aguentar o rojão foi f*da. O meu nome ficou em terceiro lugar entre os mais falados do Twitter, atrás do Cristiano Ronaldo e mais dois jogadores, em plena Copa do Mundo. ‘Loira burra’ foi a coisa mais carinhosa que eu li. Foi nesse nível. Muito sinistro”.

Em março deste ano, Fernanda encerrou o contrato de 20 anos que tinha com a Rede Globo. Além de apresentar programas esportivos como o “Globo Esporte” e coberturas de jogos, a jornalista estava trabalhando em programas de entretenimento como “Zig Zag Arena” e “Se Joga”

“Confesso que durante todos esses anos eu sempre pensava em como seria esse dia quando ele chegasse, porque afinal de contas é óbvio que ele chegaria – e não porque os sites de fofoca dizem todo mês que esse dia chegou, mas sim porque ele chega em algum momento pra todo mundo. E eu posso dizer que tenho o privilégio de ter acertado na mosca essa previsão, sabia? Sempre imaginei que ele fosse ser um dia de paz, que a conversa fosse com muito carinho, de forma muito amistosa, e que eu fosse me emocionar muito... dito e feito: cá estou eu com minhas lágrimas, escrevendo para vocês. Por isso, inclusive, que que quis escrever, e não gravar”, disse a apresentadora em suas redes sociais na época.