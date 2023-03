Fernanda Gentil se despede da Globo: 'Isso chama-se maturidade'

Sem ter um programa na grade da Globo, Fernanda Gentil não renova o contrato com a emissora carioca e faz texto emocionante para se despedir

A apresentadora e jornalistaFernanda Gentil (36) encerrou o contrato de 15 anos com a Globo. Nesta segunda-feira, 20, ela compartilhou um texto que escreveu no início do mês, quando oficializou a decisão de não renovar o contrato de longo prazo com a emissora.

Nos últimos tempos, ela estava fora do ar porque não tinha um programa na grade de programação. Por isso, ela decidiu romper o contrato para seguir novos caminhos em sua carreira. Porém, ela deixou bem claro que pode voltar à Globo quando surgir um novo projeto.

Ela começou o texto falando sobre o dia em que tomou a decisão de romper o contrato. "Hoje é dia 8 de março de 2023. Dia da Mulher. Achei uma data propícia para ter coragem de tomar uma das decisões mais importantes na minha carreira: mudar a minha relação com a casa na qual estou há 15 anos. Apesar de chamarmos apenas de 'mudança', não deixa de ser um rompimento, né? Apesar de eu saber que é o que eu tenho que fazer, não deixa depassarum filme na cabeça, né? Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedo e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo", disse ela.

E completou: "Confesso que durante todos esses anos eu sempre pensava em como seria esse dia quando ele chegasse, porque afinal de contas é óbvio que ele chegaria – e não porque os sites de fofoca dizem todo mês que esse dia chegou, mas sim porque ele chega em algum momento pra todo mundo. E eu posso dizer que tenho o privilégio de ter acertado na mosca essa previsão, sabia? Sempre imaginei que ele fosse ser um dia de paz, que a conversa fosse com muito carinho, de forma muito amistosa, e que eu fosse me emocionar muito... dito e feito: cá estou eu com minhas lágrimas, escrevendo para vocês. Por isso, inclusive, que que quis escrever, e não gravar. Não quero que meu rosto inchado de emoção fique por aí nas matérias que vão dar essa notícia – quero que vocês lembrem da nossa relação de 15 anos como eu quase sempre apareci para vocês durante ela (com exceção do 7x1): rindo, me emocionando com as surpresas, me divertindo com as aventuras e radiante contando tantas histórias! Aliás não sei quando vocês vão lerisso, mas quis escrever agora, hoje, no áuge do calor do momento, com a minha cabeça fervendo de pensamentos, e meu coração transbordando de gratidão. Essa decisão foi no momento certo simplesmente porque Deus sabe de tudo o tempo inteirinho e é incrivelmente certeiro sempre".

Então, ela falou sobre o sonho que foi trabalhar na Globo. "Foi no período em que eu finalmente me senti forte, corajosa e madura para seguir em frente com as minhas novas vontades, e portanto continuar com a Globo de outra maneira. Foi depois de fazer absolutamente tudo na maior emissora da América Latina, onde comecei a trabalhar há15 anos. Pensa: uma menina de 22 anos realizando o sonho que ela mais sonhou, depois de ter tido duas úlceras de tanto ralar para entrar lá, depois de fazer promessa e ficar meses sem tomar um choppinho que ela tanto amava, depois de ler por anos a frase 'Globo e Fê, tudo a ver' colada no espelho do banheiro dela, depois de mesmo com 22 anos já ter trabalhado e estagiado em vários lugares só para acumular experiência e estar pronta para quando a oportunidade viesse. E na verdade ela não veio... eu tive que ir buscá-la com unhas e dentes! Porque como eu digo principalmente para os estudantes com quem converso: eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu quis mais do que muita gente, isso eu tenho certeza. Então queiram muito! Sonhem! E realizem! No meu primeiro dia na Globo eu realizei apenas o primeiro sonho que sonhei – todos os outros eu realizei sem nem ter sonhado... Minha relação com a casa em 15 anos sempre foi de parceria, troca, companheirismo e dedicação total – desde o primeiro dia até o útlimo minuto, que foi meia hora atrás", afirmou.

Logo depois, ela falou sobre a decisão de deixar a emissora. "Por isso, assim como todas as decisões mais importantes da minha vida, essa também veio depois de pensar muito! Pensar, me preparar, me organizar, e enfim, ter certeza absoluta de que era o que eu devia fazer nesse momento. Nem antes, nem depois, agora. Pra muita gente vai parecer uma loucura muito arriscada... e é mesmo! Mas é que para mim funciona assim ó: eu não gosto do sucesso tanto quando eu gosto do frio na barriga, por isso saí do esporte onde eu estava consolidada, para me aventurar em novos desafios. E eu não gosto do salário tanto quanto eu gosto de mostrar serviço, por isso saí da Globo onde eu estava recebendo, para me aventurar em outros projetos. É quase que um lema: do dinheiro eu apenas preciso, mas eu gosto mesmo é do trabalho! Então como eu te expliquei ainda agora, Globo, para continuar sendo uma relação justa como sempre foi, que a gente volte a se encontrar sempre que tiver um negocinho bem a nossa cara. E que seja em breve, porque sinceramente eu não lido muito bem com esse negócio moderno de relação aberta não. Não queria que continuasse fechada, mas também não precisa escancarar... como combinamos, vamos deixar entreaberta?".

"Obrigada por tudo de mais importante que fiz aí dentro: as relações com as pessoas. Obrigada também pelo que de mais valioso eu conquistei de você aí dentro: a confiança – fosse para a parte mais prazerosa como ganhar prêmios, ou a mais desafiadora como encarar programas inéditos. Enquanto precisamos estar juntas fizemos uma bela dupla, mas nada como a liberdade de escolher estar perto. E é assim que vamos caminhar daqui pra frente...isso chama-se maturidade. Foi o que eu também adquiri bastante aí durante todos esses anos com você. Entrei uma menina de 22 e saio – digo, vou só dar uma voltinha por aí – como uma mulher de 36. Deixemos a porta entreaberta e assim teremos a tranquilidade de passar por ela sempre que quisermos", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Gentil (@gentilfernanda)

Fernanda Gentil exibe foto de biquíni

A apresentadora Fernanda Gentil fez uma viagem especial há pouco tempo e apareceu só de biquíni nas redes sociais. A estrela foi curtir um cruzeiro pela região das Bahamas, no Caribe, e ostentou sua boa forma ao curtir o dia ensolarado.

Nas imagens, a comunicadora apareceu só de biquíni rosa e deixou à mostra suas tatuagens. Ela revelou que tem o desenho de flor tatuado na região do quadril. “Nunca vou me esquecer do bem que me fez essa viagem. E espero voltar com a minha família para me lembrar de como me ajudou”, disse ela.