De biquíni, Fernanda Gentil exibe tatuagem no quadril

Fernanda Gentil ostenta sua boa forma ao surgir só de biquíni durante viagem e deixa tatuagem à mostra

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 19h53

A apresentadora Fernanda Gentil fez uma viagem especial neste final de semana e apareceu só de biquíni nas redes sociais. A estrela foi curtir um cruzeiro pela região das Bahamas, no Caribe, e ostentou sua boa forma ao curtir o dia ensolarado.

Nas imagens, a comunicadora apareceu só de biquíni rosa e deixou à mostra suas tatuagens. Ela revelou que tem o desenho de flor tatuado na região do quadril. “Nunca vou me esquecer do bem que me fez essa viagem. E espero voltar com a minha família para me lembrar de como me ajudou”, disse ela.

Fernanda Gentil se despede de sua cachorra, Nala

Nesta quinta-feira, 29, a jornalista Fernanda Gentil revelou que sua cachorrinha Nala faleceu com quase 16 anos de idade e emocionou os seguidores ao publicar um relato sobre a partida da pet.

"Você foi o que de mais incrível eu poderia ter nessa vida de parceira. O que de mais fiel eu poderia ter de cumplicidade. O que de mais alegre eu poderia ter de companheira. Nala, você não só viveu quase 16 anos comigo... você dividiu quase 16 anos da minha vida comigo. Te peguei como uma menina de 20 anos, te vi partir como uma mulher de 35. Você viu Lucas chegar, Gabriel chegar. Você viu minhas mudanças e transformações. Seu pelo absorveu tantas lágrimas minhas... seu focinho encostou em tantos sorrisos meus - por mais que isso me deixasse com alergia. Mas por você eu ficava com alergia com alegria", começou escrevendo.

"Você se foi, e com você foi uma das fatias mais completas da minha vida. Uma fatia com muita correria, mergulhos na praia, bolinha pela casa, saltos na nossa barriga, xixis de emoção, bromélias comidas, jantares roubados e de novo, uma parceria como nunca tive".