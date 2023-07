O que Ana Maria Braga fará na Record? Entenda programa na emissora

Após 24 anos fora da casa, Ana Maria Braga voltará ao Domingo Espetacular

Um dos grandes nomes do entretenimento da Globo, a apresentadora Ana Maria Braga (74) voltará para a Record após ter deixado a emissora há 24 anos. Segundo informações concedidas à CARAS Brasil, a comunicadora receberá uma homenagem em um quadro que vai ao ar no programa Domingo Espetacular.

Ana Maria Braga irá participar do quadro Record Anos – Uma História Espetacular . De acordo com a assessoria da Record as gravações acontecerão na próxima terça, 25, e a apresentadora receberá surpresas que estão sendo preparadas pela equipe do programa, que já recebeu outros grandes nomes como Wanderleá (79), Eliana (49), Ratinho (67), Ticiane Pinheiro (47) e Raul Gil (85).

O quadro estreou neste ano e está celebrando o aniversário da emissora, que completará sete décadas de existência em setembro. Ainda segundo informações da Record, a atração trará depoimentos de quem participou de programas históricos do canal e, nas entrevistas, os convidados irão relembrar momentos marcantes.

Em sua passagem pela Record, a apresentadora do Mais Você ficou conhecida pelo público ao comandar seu programa Note e Anote. Anos depois, em 1996, ela ganhou o Programa Ana Maria Braga, atração que marcou sua passagem que durou até 1999. Além da emissora, ela também já trabalhou em canais como TV Tupi como apresentadora do Rede Tupi de Notícias entre 1977 e 1980.

Recentemente, a apresentadora esteve afastada de seu programa matinal da rede Globo, voltando apenas na última sexta-feira, 14, para explicar o que aconteceu. "Na quarta-feira, eu estava sem voz e não nada para vir aqui, uma secura atacou a garganta, não deu muito certo. E sem voz não tem nada para fazer aqui. Hoje a minha voz vai dar uma falhadinha, mas vocês me desculpem."

