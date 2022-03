No Dia Internacional das Mulheres, relembre apresentadoras marcantes da TV

De Hebe Camargo a Glória Maria, os anos 90 teve apresentadoras marcantes que conquistam o público até hoje

A televisão brasileira é repleta de apresentadoras marcantes que fizeram história nos anos 80, 90, e algumas são destaques até hoje.

No Dia das Mulheres, a CARAS Digital fez uma lista especial para relembrar apenas de muitas profissionais que se destacaram nas telinhas e reviver um pouco da trajetória de cada uma delas; confira!

Hebe Camargo

Considerada a Rainha da Televisão Brasileira, Hebe Camargo (1929-2012) iniciou sua carreira em 1943 na Rádio Tupi, aos 15 anos.

Pioneira na televisão, a apresentadora foi contratada no final de 1950 pela TV Tupi. Em 1966, ela retomou a carreira nas telinhas, após tentar a carreira musical, e assinou com a Record TV.

Em 1973, Hebe Camargo deixou a Record TV e levou sua atração para a TV Tupi. Após desentendimentos, ela foi convencida pela Band 1979 a apresentar seu programa de entrevistas aos domingos e depois às segundas.

Cansada com a situação na emissora da família Saad, a apresentadora foi para o SBT e se consagrou às segundas-feiras ao estrear no dia 4 de março de 1986.

Depois anos na emissora do dono do baú, Hebe foi para a RedeTV!, onde teve seu último programa exibido em setembro de 2012, antes de voltar novamente para o SBT.

Infelizmente, a Rainha da Televisão acabou falecendo no mesmo, aos 83 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Em janeiro de 2012, ela havia descoberto que estava com um câncer raro no peritônio.

Xuxa Meneghel

Conhecida como a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel (58) é a apresentadora que se destacou no mundo infanto-juvenil.

No início dos anos 90, além de ser famosa no Brasil, a loira conseguiu conquistar públicos na Argentina, Estados Unidos e Espanha.

Aos 20 anos, a artista começou a apresentar o Clube da Criança, na Rede Manchete, o que logo chamou a atenção da Globo, que a contratou com um salário maior para comandar o Xou da Xuxa.

Desde então, Xuxa Meneghel não parou mais e se destacou não apenas na TV, mas também na música e no cinema com seus filmes.

Jackeline Petkovitch

Em 1997, Jacqueline Petkovitch (41) venceu 12 mil candidatas em um teste para o programa Fantasia e iniciou sua trajetória na televisão.

Um ano depois, ela assumiu o Bom Dia & Companhia, passando a audiência inclusive do programa de Angélica (48). Nos anos 2000, ela deixou a atração e fez outros trabalhos na TV.

Angélica

Atualmente na HBO Max, Angélica inciou sua carreira na televisão aos seis anos de idade na Buzina do Chacrinha.

Além de ter tido uma carreira musical, a loira estreou no SBT em 1993 com a Casa da Angélica. Por lá, ela ainda comandou o TV Animal e o Passa e Repassa.

Em 1996, ela foi para a Globo com o Angel Mix e ainda fez novelas na emissora carioca. De 2006 a 2018, a artista comandou o Estrelas.

Depois de uma pausa e da pandemia, Angélica retornou com o Simples Assim e Cartas Para Eva até ir para a HBO Max com Jornada Astral em 2021.

Eliana

Sucesso nos domingos no SBT, Eliana (49) começou aos 18 anos com o programa Festolândia. Em 1993, ela comandou o Bom dia & Companhia.

Em 1998, ela deixou a emissora do dono do baú e foi para a Record TV, onde apresentou o Eliana & Alegria até setembro de 2004. No ano seguinte, ela mudou sua imagem e conquistou um público além do infantil com o Tudo É Possível.

Em 2009, Eliana retornou para o SBT com o programa que está até hoje. Em paralelo, em 2022, ela estreou na Netflix com o Ideias à Venda.

Ana Maria Braga

Destaque nas manhãs, Ana Maria Braga (72) começou sua carreira jornalística na Rede Tupi de Notícias. A fama foi alcançada quando foi para Record TV apresentar o Note e Anote. Em 1999, a loira iniciou com o Mais Você após 33 anos continua com a atração em alta.

Glória Maria

Em 1970, Glória Maria iniciou seus trabalhos como repórter na Globo e desde então não parou mais. Com seu talento, não demorou para se tornar apresentadora.

Na emissora carioca, ela comandou o RJTV, Jornal Hoje e Fantástico. Em 2010, ela passou para o Globo Repórter como repórter especial e hoje comanda a atração.

Marília Gabriela

Em 1969, Marília Gabriela (73) iniciou a carreira como jornalista e após muitas reportagens especiais, ela passou a comandar o TV Mulher em 1980.

Cinco anos depois, ela foi para a Bandeirantes apresentar o Marília Gabi Gabriela. Com baixa audiência, a jornalista ficou somente com o Cara a Cara aos domingos.

Depois de deixar a Band, Marília Gabriela foi para Rede CNT, onde ganhava um salário recorde de R$ 1 milhão. Entretanto, o trabalho durou pouco e logo foi para o SBT em 1997.

Na emissora de Silvio Santos (91), ela comandou o De Frente com Gabi e o Gabi Quase Proibida.

Fátima Bernardes

Após iniciar a carreira como repórter e na bancada de jornais, Fátima Bernardes (59) migrou para o entretenimento em 2012 e permanece até hoje com o Encontro.

Em 1987, ela começou na Globo e ficou conhecida nacionalmente em 1989 como apresentadora do Jornal da Globo. Depois disso, ela passou pelo Fantástico, Jornal Hoje e Jornal Nacional, onde ficou de 1998 a 2011.

Christina Rocha

No comando do Casos de Família desde 2009, Christina Rocha (64) ficou conhecida em 1982 com o Povo na TV.

Após muitos programas no SBT, a loira teve o Alô Christina de 1997 até o ano seguinte. Em 2001, ela foi para o Mulheres na TV Gazeta, onde ficou poucos meses por desentendimentos.

Com uma carreira extensa, após passar Record e Bandeirantes, em 2008, ela retornou ao SBT onde está até hoje.

Márcia Goldschmidt

Morando atualmente em Portugal com a família, Márcia Golschmidt (59) ficou conhecida pelo público com seus programas polêmicos.

Em 1997, ela viu um anúncio de jornal para ser apresentadora no SBT e ganhou o concurso, o que lhe deu o programa Márcia.

Depois de anos na emissora, em 2000 ela foi para o Mulheres na Gazeta. No ano seguinte, a artista foi para a Band com o Hora da Verdade, o Jogo da Vida e Márcia.

Em 2010, Márcia decidiu finalizar seu contrato e se mudou para Portugal com a família. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a comunicadora contou sobre sua vida fora do Brasil.