Murilo Benício revela que comprou imóvel de Adriana Esteves com 'fantasma'

O ator Murilo Benício relatou algumas experiências vividas em apartamento mal-assombrado vendido por Adriana Esteves: 'Pânico'

O ator Murilo Benício divertiu os telespectadores ao revelar que passou por uma experiência inusitada no passado. Convidado do programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT, o artista contou que comprou um apartamento mal-assombrado da atriz Adriana Esteves.

Ao longo de seu relato, Murilo contou que adquiriu o imóvel da amiga após a separação de Alessandra Negrini, em 1999. Os 'sustos' se iniciaram após completar seis meses de mudança com seu filho, Antonio Benício, que tinha quatro anos à época.

"Eu fiquei em pânico, por isso nunca contei para ninguém. A gente estava precisando fazer um lar, um paraíso pra gente, pra valorizar e fazer uma coisa linda. Aí eu comprei o apartamento dela [Adriana]. E eu acho que ela já tinha um negócio com o cara: o fantasma", iniciou o famoso, arrancando gargalhadas da platéia.

Murilo, então, explicou que o herdeiro foi o primeiro a presenciar o 'fantasma' no apartamento. "O Antônio adorava sair correndo pelo meio do corredor e pular na minha cama. Eu estava indo atrás dele e passa um homem atrás de mim. Quando eu olhei pro Antonio, ele falou assim: 'pai, quem que entrou no meu quarto? O homem saiu do banheiro e entrou no meu quarto'", recordou.

"Eu tive que demonstrar coragem! Eu fui, morrendo de medo de encontrar. Eu entrei no quarto, vazio", completou o ator, garantindo que também procurou o tal homem pela casa, mas não encontrou ninguém. "Fui para o meu quarto, tranquei e nunca rezei tanto na minha vida", declarou Murilo Benício.

Por fim, o famoso afirmou que não foi o único a presenciar a 'assombração' no apartamento. Anos depois ele entregou o imóvel para um amigo, que garantiu ter vivido a mesma experiência, mas menos traumática.

A Adriana Esteves fez o Murilo Benício comprar um apartamento que veio um FANTASMA de brinde! 😅 #PorchatNoGNTpic.twitter.com/xA3GhLQbct — Canal GNT (@canalgnt) April 17, 2024

Ex-galã de Malhação fala sobre afastamento das telinhas e nova profissão

Ex-galã de 'Malhação', o ator Java Mayam decidiu seguir outra profissão fora das telinhas. Longe da TV desde 2017, quando atuou em um episódio da série 'Os Dias Eram Assim', da Globo, o artista abriu o coração e revelou o motivo de viver longe dos holofotes.

Apesar do afastamento, Java revelou em entrevista ao jornal O Globo que ainda é reconhecido nas ruas por seus trabalhos na teledramaturgia. De acordo com ele, seu papel mais lembrado é o do personagem Zeca, de 'Corpo Dourado' (1998).

"Por incrível que pareça, até hoje me param e falam: Você não é aquele menino que fez o filho do Fabio Jr?'", contou o ator. Além de Zeca, ele contou que sua atuação em 'Malhação' também marcou bastante sua carreira profissional. "As pessoas comentam. Às vezes eu fico com a barba enorme e mesmo assim sou parado", relatou. Confira!