Ex-galã de 'Malhação' fala sobre afastamento das telinhas e nova profissão

Lembra dele? Conhecido por atuar em 'Corpo Dourado' e 'Malhação', o ator Java Mayam decidiu seguir outra profissão longe das novelas

Ex-galã de 'Malhação', o ator Java Mayam decidiu seguir outra profissão fora das telinhas. Longe da TV desde 2017, quando atuou em um episódio da série 'Os Dias Eram Assim', da Globo, o artista abriu o coração e revelou o motivo de viver longe dos holofotes.

Apesar do afastamento, Java revelou em entrevista ao jornal O Globo que ainda é reconhecido nas ruas por seus trabalhos na teledramaturgia. De acordo com ele, seu papel mais lembrado é o do personagem Zeca, de 'Corpo Dourado' (1998).

"Por incrível que pareça, até hoje me param e falam: Você não é aquele menino que fez o filho do Fabio Jr?'", contou o ator. Além de Zeca, ele contou que sua atuação em ‘Malhação’ também marcou bastante sua carreira profissional. "As pessoas comentam. Às vezes eu fico com a barba enorme e mesmo assim sou parado", relatou.

Na novela teen, Java Mayam interpretou o 'pitboy' João Garcia nas temporadas de 2005 a 2007. Ao longo do bate-papo com O Globo, o famoso revelou que foi convidado para realizar um teste para a obra quando já estava pensando em sair da área artística.

++ Guilherme Berenguer revela que Malhação 2004 lhe rendeu homenagens inusitadas

"Eu pegava onda todo dia e era nisso que eu estava interessado. Aí o meu professor disse que eu não iria parar de jeito nenhum, que ele tinha escrito uma peça para mim com um personagem surfista. Eu não tive como dizer não. Aí um produtor da novela viu a peça e me chamou para um teste", declarou.

Apesar do grande sucesso, Java Mayam contou que seu afastamento das novelas aconteceu de forma natural, uma vez que nunca havia pensado em realmente se tornar ator. "Comecei a fazer teatro de brincadeira, eu me divertia. De repente, o universo me jogou na TV e fiquei por 20 anos trabalhando", explicou.

Atualmente, o ex-galã de 'Malhação' administra uma pousada com a família em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Já tem bastante tempo que eu me dedico a esse negócio. Levo uma vida muito saudável, leve. Estou com o meu irmão e o meu pai. Eu moro aqui, é bem em frente à praia", revelou Java Mayam.

