Murilo Benício revela como começou o romance com Cecilia Malan

Apaixonado e namorando há dois anos, Murilo Benício conta como foi a aproximação com Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres

O ator Murilo Benício revelou mais detalhes sobre como começou o seu namoro com a jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. Em entrevista na coluna de Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele contou que os dois se aproximaram por causa de uma paixão em comum: a arquitetura.

Ele disse que eles começaram a trocar mensagens após ele ver uma foto do pai dela, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, no apartamento dela. “Nós dois somos apaixonados por arquitetura e ela mora em um lugar incrível. Aí as mensagens foram ficando mais constantes, passamos para telefonemas e uma hora decidimos nos encontrar”, disse ele.

Porém, o romance demorou a engrenar. “Mas demorou, viu? Não foi uma coisa de uma hora para outra, levamos alguns meses para tomar essa decisão”, comentou ele.

Há pouco tempo, Murilo Benício ainda contou como é viver um namoro à distância, pois ele mora no Rio de Janeiro e ela está em Londres. "Costumo dizer que estamos juntos há dois anos, mas nos conhecemos de fato há seis meses (risos). A distância é bem complicada, mas a gente administra isso bem. E também acho que tem me permitido produzir as coisas que preciso produzir. Tem os dois lados. O bom é que a gente tem a saudade e quando se encontra o tempo é sempre de qualidade. O ruim é que Londres (ela mora lá) é longe à beça e tudo é caríssimo (risos)", afirmou ele.

Vale lembrar que Murilo Benício e Cecilia Malan assumiram o namoro em 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que eles estão juntos. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época. Murilo Benício está longe da TV desde que atuou em Pantanal, da Globo. Recentemente, ele finalizou as gravações da série Justiça 2, do Globoplay.

Murilo Benício e Cecilia Malan são flagrados em passeio no Rio

Há poucas semanas, o ator Murilo Benício foi flagrado em um passeio pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, na companhia da namorada, Cecilia Malan, e a filha dela, Olimpia. Os três foram vistos caminhando ao ar livre e a menina esbanjou fofura ao surgir de mãos dadas com a mãe coruja.

Fotos: JC Pereira / AgNews