Murilo Benício revela como é viver namoro à distância com Cecilia Malan

Discreto com a vida pessoal, Murilo Benício surpreende com comentário sobre o namoro à distância com Cecilia Malan

O ator Murilo Benício está apaixonadíssimo! Ele namora há cerca de dois anos com a jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. Os dois fizeram poucas aparições juntos publicamente até hoje e ele acaba de dar uma nova declaração sobre o relacionamento.

Em entrevista ao Jornal Extra, o artista contou como é viver um namoro à distância - já que ele mora no Rio de Janeiro e ela está em Londres.

"Costumo dizer que estamos juntos há dois anos, mas nos conhecemos de fato há seis meses (risos). A distância é bem complicada, mas a gente administra isso bem. E também acho que tem me permitido produzir as coisas que preciso produzir. Tem os dois lados. O bom é que a gente tem a saudade e quando se encontra o tempo é sempre de qualidade. O ruim é que Londres (ela mora lá) é longe à beça e tudo é caríssimo (risos)", afirmou ele.

Então, Murilo contou sobre a possibilidade de se casar novamente. "Se calhasse, me casaria sem problemas", contou ele, que é pai de Pietro, da relação com Giovanna Antonelli, e Antonio, do relacionamento com Alessandra Negrini.

Vale lembrar que Murilo Benício e Cecilia Malan assumiram o namoro em 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que eles estão juntos. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época. Eles vivem uma relação à distância, já que el trabalha no Brasil e ela na Inglaterra, mas se encontram com frequência. Os dois vivem um relacionamento discreto e fazem raras aparições juntos.

Murilo Benício está longe da TV desde que atuou em Pantanal, da Globo. Recentemente, ele finalizou as gravações da série Justiça 2, do Globoplay.

Murilo Benício e Cecilia Malan são flagrados em passeio no Rio

Há poucas semanas, o ator Murilo Benício foi flagrado em um passeio pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, na companhia da namorada, Cecilia Malan, e a filha dela, Olimpia. Os três foram vistos caminhando ao ar livre e a menina esbanjou fofura ao surgir de mãos dadas com a mãe coruja.

Fotos: JC Pereira / AgNews