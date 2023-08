Murilo Benício curte passeio com a namorada, Cecilia Malan, e a enteada

Que casalzão! Murilo Benício e Cecilia Malan fazem rara aparição juntos em passeio no Rio de Janeiro com a filha dela, Olimpia

O ator Murilo Benício está muito bem acompanhado no Rio de Janeiro. Ele está com a sua namorada, a jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. De férias, ela veio ao Brasil para passar alguns dias na companhia do namorado e foi flagrada durante um passeio nesta semana.

Murilo e Cecilia foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com a filha dela, Olimpia, de 4 anos. Os três foram vistos caminhando ao ar livre e a menina esbanjou fofura ao surgir de mãos dadas com a mãe coruja.

Há poucas semanas, os três estavam juntos na França enquanto aproveitavam alguns dias de férias para curtir o verão europeu. Inclusive, Cecilia mostrou uma foto de Murilo com a enteada nas redes sociais e encantou seus fãs.

Vale lembrar que Murilo Benício e Cecilia Malan assumiram o namoro em 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que eles estão juntos. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época. Eles vivem uma relação à distância, já que el trabalha no Brasil e ela na Inglaterra, mas se encontram com frequência. Os dois vivem um relacionamento discreto e fazem raras aparições juntos.

Murilo Benício está longe da TV desde que atuou em Pantanal, da Globo. Recentemente, ele finalizou as gravações da série Justiça 2, do Globoplay.

Fotos: JC Pereira / AgNews

